Nisu samo Francuzi, za Zdjelara u red stao i učesnik Lige Evrope!

Uskoro se očekuje da Partizan završi sve vezano za produžetak saradnje sa Sašom Zdjelarom, ali to ne sprečava mogućnost da vezista napusti Humsku već u januaru.Interesenata ima, pojavili su se klubovi iz Francuske poput Sent Etjena i Remsa, ali u čitavu priču se uključio i jedan učesnik Lige Evrope.Kako prenosi Telegraf , interesovanje za Zdjelara pokazao je i Ludogorec.Bugari traže pojačanje na poziciji zadnjeg veznog, postojali su čak i kontakti između posrednika i bivšeg golmana Ludogoreca Uroša Golubovića i igrača, međutim do dogovora nije došlo.Razlog jeste želja igrača da se oproba u jačoj ligi, ali i finansijski aspekt budući da isti izvor navodi potraživanja igrača od barem 500.000 evra neto po sezoni.Partizan je spreman da posluša ponudu za 25-godišnjeg reprezentativca Srbije, pa ne bi bilo neočekivano da on zaista napusti Beograd već u januaru.