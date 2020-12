Ništa od Rodića, a Stanković doneo još loših vesti: "Verovatno imamo još pozitivnih..."

Crvena zvezda u četvrtak od 18:55 igra protiv Hofenhajma na svom terenu.







"Verovatno ćemo imati još nekog pozitivnog", počeo je Stanković konferenciju.



"Sigurno igramo bez Rodića, Ivanića, kataija. Što se tiče Gobelje, priključio se timu, videćemo koliko je spreman i da li je uopšte spreman. Kanga trenira sa ekipom, Sanogo se vratio, ali opet smo u deficitu sa igračima", rekao je Dejan Stanković.



"Ne želim da to bude alibi, već ćemo gledati da budemo još jači na terenu. Ne prija kada se iznenada nešto desi. Nećemo se menjati", rekao je Dejan Stanković.



Kasnije je dodao i da je potencijalni pozitivan Aleksa Vukanović.





Pitanje je u kakvom će sastavu igrati Hofenhajm.







"Imaju problema, videćemo u kom sastavu će oni doći. Nama je bitna organizovanost u svakom delu terena. Momci moraju ispoštovati ono što se dogovorimo. Ne bih delio ekipu na startere i one koji to nisu, dokazalo se da su svi bitni. Osetiće se neko ko ti fali, ali gledaćemo to da nadomestimo jednom lepom organizacijom", rekao je Dejan Stanković.





Trener Crvene zvezde je najavio i da još uvek ne zna da li će biti promena u formaciji, ali da ne treba da nas čudi ukoliko se to desi.