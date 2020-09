Ništa od pojačanja, ovo je najveća Stankovićeva dilema pred Omoniju!

Crvena zvezda će morati da napadne Kiprane bez novog napadača. Kako je potvrdio Žurnal, nema ništa od pozajmice Gabrijela Fernandeza, napadača Selte, koji je proteklu sezonu proveo na pozajmici u Penjarolu.



Nakon što je Makeda obnovio ugovor sa Panatinaikosom, u prvi plan je iskočio 26-godišnji Urugvajac, ali on sigurno neće doći pre meča sa Omonijom. On je proteklu sezonu proveo na pozajmici u Penjarolu, u klubu od koga ga je Selta i kupila januara 2019. godine za 3,5 miliona evra.



On verovatno neće biti u planu ni u novoj sezoni, ali je pitanje da li će Zvezda uspeti da ga dovede na pozajmicu. Glavni problem svakako je novac, jer crveno-beli još uvek nisu uspeli da se reše gužve u napadu. Očekuje se da Tomane i zvanično pojača turski Samsun, pa Stankoviću za Omoniju preostaju Ričmond Boaći ili Ben.



Vrlo verovatno da će Ben dobiti šansu, već je dao šest golova ove sezone, dok je Boaći imao slabu minutažu i nikakav učinak od početka sezone. Nije isključeno da zbog nedostatka igrača u napadu Zvezda naknadno registruje i Milana Pavkova za kvalifikacije za Ligu šampiona, dok je Krstović alternativno rešenje.



Sve u svemu, na Omoniju crveno-beli idu bez novog napadača, ali će ta pozicija svakako ostati prioritet u ovom prelaznom roku, naročito ako se overi plasman u Evropu.