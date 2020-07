Nišlije ređaju pojačanja kao na traci, odbio Partizan i stigao u Radnički!

Fudbalski klub Radnički dobio je značajno pojačanje, pošto je ugovor sa niškim timom potpisao iskusni desni bek Nikola Aksentijević (27).



Aksentijević je povratnik na Čair, pošto je dres Radničkog nosio u sezoni 2017/2018, kada je sa ekipom ostvario značajan rezultat i izborio plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope. On je u toj sezoni odigrao 35 utakmica za Radnički i postigao je jedan gol.



Nikola Aksentijević je u svojoj bogatoj karijeri, osim za Radnički, nastupao za Partizan, Teleoptik, OFK Beograd, Radnički iz Kragujevca, Vojvodinu, holandski Vitese, belgijski Muskron, a u Niš stiže iz redova Napretka iz Kruševca. Prošao je sve mlađe reprezentativne selekcije Srbije, a za seniorski nacionalni tim odigrao je jedan meč.



"Ja sam otišao iz Radničkog da bih igrao, jer nisam bio u planovima tadašnjeg trenera. U Napretku sam oživeo svoju karijeru, odigrao sam kvalitetnu sezonu i sada se vraćam pun elana za nove izazove na Čairu. Nisam puno razmišljao kada sam dobio poziv iz Niša. Znam gde dolazim, Radnički je odlično ogranizovan klub na svim nivoima, imam sjajan odnos sa prvim čovekom kluba Ivicom Tončevom i ostalim ljudima iz rukovodstva, pa smo se brzo i lako dogovorili. Čvrsto verujem u viziju koju ima Radnički. Imao sam još nekoliko ponuda, između ostalih i od Partizana, ali kada se pojavila opcija povratka u Niš, nisam puno razmišljao. U prvom mandatu u Radničkom imao sam odličnu sezonu i nadam se da će sledeća biti još bolja", rekao je Aksentijević.



Cilj Radničkog je da se narednog leta vrati na međunarodnu scenu.



"Ambicije Radničkog su uvek visoke, a to je pravi izazov za mene. Dobro sam upoznat sa ciljevima kluba, a i moj lični cilj je da sa Radničkim za godinu dana igram u Evropi, tako da sam zbog toga i došao. Iz one moje generacije nije ostalo puno igrača na Čairu, ali neću imati problema sa adaptacijom. Sa Kojićem i Gavrićem sam igrao u Napretku, sa Milosavljevićem u Radničkom iz Kragujevca, sa Pantelićem u mladoj reprezentaciji, a sa Kneževićem u Partizanu. Što se tiče trenera Bataka, smatram da je jedan od najboljih u Srbiji, čuo sam sve najbolje od njemu i radujem se saradnji sa njim", završio je Aksentijević.