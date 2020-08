Nišlije očekuju nove bodove za vrh tabele

Fudbaler Radničkog iz Niša Petar Ćirković rekao je danas da je zadovoljan dosadašnjim partijama, da veruje da može još bolje i istakao da će se "svim silama" truditi da zadrži mesto startera.



"Dobio sam šansu na dve poslednje utakmice i na meni je sada da je iskoristim. Trudim se da na najbolji mogući način iskoristim poverenje stručnog štaba i rukovodstva kluba i daću sve od sebe da nastavim u ovom ritmu", rekao je Ćirković, prenosi klub.



"Posle poraza od Crvene zvezde imali smo pritisak da moramo da pobedimo Novi Pazar kod kuće i uspeli smo u tome. Zadovoljan sam kako sam odigrao, ali mislim da mogu još bolje... U subotu nam dolazi Mačva i to je još jedan meč koji bismo morali da dobijemo ako želimo da budemo u vrhu tabele", dodao je on.



Ćirković je odlaskom Letića postao prva opcija na poziciji desnog beka u Radničkom, a njegova prednost je i to što ispunjava uslov "bonus" igrača.



"Trudiću se svim silama da zadžim mesto startera i u nastavku sezone. Moje je da radim i da se na treninzima namećem treneru", rekao je on.



Ćirković je kazao da su ciljevi kluba visoki i da se ekipa u skladu sa tim ponaša na utakmicama i treninzima.



"Želimo da ovaj prvi deo sezone odigramo maksimalno dobro i steknemo dobru zalihu pred one prolećne borbe", rekao je on.



Ćirković je istakao i da veruje da Radnički ove sezone može da se vrati medju četiri najbolje ekipe u Srbije.



"Mi ti možemo. Treba samo da idemo meč po meč, da posle jesenjeg dela sezone budemo u vrhu i da posle zimskih pripreme krenemo u juriš na Evropu. Imamo kvalitet, imamo znanje, imamo volju i želju i ja sam optimista po ovom pitanju", rekao je on.