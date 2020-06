Nišlije motivisane pred derbi juga

Fudbaleri Radničkog iz Niša gostuju sutra Radniku u utakmici 29. kola Super lige Srbije.





"Spremamo se maksimalno za ovu utakmicu. To je i mali derbi juga Srbije i nama je bitno da pobedimo Radnik u gostima. Radnički je u prvom delu sezone poražen od Radnika pred svojom publikom i to nam je dodatni motiv pred ovaj meč", rekao je Batak na konferenciji za novinare.



Niški tim u ovaj meč ulazi kao šesti na tabeli sa 46 bodova, dok je Radnik desti sa 30 osvojenih bodova.



"Ne smemo da dozvolimo propuste u odbrani sa prošle utakmice protiv Rada. Radnik je dobra ekipa i svakako će umeti to da kazni. Respektujemo Radnik i njihovog trenera, ali naš cilj su tri boda i pružićemo maksimum da do njih i dođemo", rekao je Batak.



Radnički će za razliku od prošlog meča biti jači u defanzivnoj liniji.



"Vraća se štoper Stevanović nakon odradjene suspenzije zbog četiri žuta kartona, ali i dalje ne mogu da računam na Đorđevića i Maslaća. Svi ostali su u konkurenciji, tako da će utakmicu početi slična ekipa koja je igrala protiv Rada", rekao je Batak.

Batak je u prethodnim utakmicama redovno ukazivao šansu mladim fudbalerima, a tako će biti i u Surdulici.



"To je budućnost kluba i ti igrači moraju što pre da postanu oslonac igre Radničkog. Njihova forma je nepredvidiva, ali oni moraju svakodnevno da rade bez ikakvog opuštanja. Imaju pored sebe iskusne saigrače od kojih mogu puno toga da nauče i na treninzima i na utakmicama.



Moramo što pre da ih uvedemo u ozbiljan sistem. Samo kod nas su igrači mladi sa 21 godinom. U Evropi su fudbaleri u tim godinama među nosiocima svojih ekipa i tom modelu i mi težimo. Dobijaće redovno šansu i ja se nadam da će je koristiti. Za sada sam zadovoljan kako to ide, ali potrebno je da što brže napreduju i dodju na onaj najozbiljniji nivo fudbala", dodao je Batak.



Utakmica u Surdulici igra se sutra od 20.00.