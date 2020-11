Ninković objavio rat upravi Partizana, obećao veliku stvar kada oni odu!

Ninković je u intervjuu za 24sedam potvrdio da nikad neće zaboraviti način na koji su se poneli posle njegove saobraćajne nesreće.



"Rekao sam već šta sam imao da kažem o njima! Oni me ne zanimaju u životu, a nadam se da uskoro neće biti ni bitni Partizanu. Prolazni su za razliku od moje želje da se vratim i jednog dana zaigram opet za klub koji volim i kome dugujem sve u životu. Ja sam Partizanovo dete od svoje devete godine. Tada sam došao da igram za njega. Živeo sam tu, gde ujutru kad otvorim oči i pogledam kroz prozor vidim stadion “JNA” - rekao je Ninković za ovaj portal.



Zatim je nastavio o uticaju koji su crno-beli imali na njegov razvoj.



Njegovo stanje samo 20 dana nakon teške saobraćajke je zadivljujuće.



"Bog je tako hteo! Bog je želeo da ostanem živ i da nastavim, ali malo pametnije i promišljenije i ja ću se potruditi da takav budem dalje u životu i karijeri. Mislim da sam to dužan sebi, svojim najbližima i fudbalu koji toliko volim" - rekao je fudbaler burnog temperamenta.



Otkrio je da se još nije vratilo sećanje na trenutak strašnog udesa nedačeko od Zagreba, ali mu sada oporavak teče u dobrom pravcu.



"Skinuti su mi konci sa jezika, urađeni su mi snimci glave i ostalih povreda. Dozvoljeno mi je da tokom dana prošetam oko 10-15 minuta, a za dve nedelje uradimo ponovo pregled i da vidimo dokle sam napredovao. Doktor mi je rekao da je za mene završena sezona, ali ne znam da li je mislio na polusezonu ili do kraja juna. Ja se nadam da ću, ako se nastavi ovim tempom oporavak, posle druge kontrole dobiti dozvolu sa malo više aktivnosti, a kasnije i za malo trčanja" - razmišlja pozitivno Ninković.







Da bi to uradio neophodan je odmor.



"Sad mi je rečeno samo odmaranje, jer bi me i najmanji slučajni udarac u glavu mogao da košta života. Još me malo boli od udarca celo telo, što i nije čudo na šta sam ličio posle nesreće. Onaj hrvatski lekar mi je rekao da je pravo čudo kako sam ostao živ. Mogao sam i bez jezika da ostanem da mi je prekinut nerv".



Otkrio je da je imao osećaj da se uguši zbog konaca na jeziku, a za razliku od Partizana punu podršku mu je dao Askoli.



"Javljaju se svi! Askoli, naravno. Nema dana da neko iz kluba ne pozove da pita kako sam, da li mi je nešto potrebno. Takođe, saigrači, treneri. Moram priznati da me je dirnula ta pažnja i da mi je mnogo značila. Askoli je klub koji posle Partizana najviše volim" - naveo je on.



Ceo intervju možete pročitatu na postalu 24sedam.