Niko kao Lalatović, serija ''bombastičnih'' izjava pred finale - Protiv Partizana sve kočnice popuštaju!

Zahvaljujući tome što su se Vojvodina i Partizan sastali i pre pet dana u poslednjem prvenstvenom kolu i što je već tada bilo dosta tenzija na terenu i oko njega, uvertira pred večerašnje finale Kupa u Nišu traje već danima.





Naravno, sa Nenadom Lalatovićem u glavnoj ulozi.





Kako se i moglo očekivati, imajući u vidu njegov temperament i dugogodišnje rivalstvo koje je protiv Partizana gajio još kao fudbaler Crvene zvezde, u Novom Sadu je ponovo došao u verbalni sukob sa protivničkim navijačima, ponovo je trpeo i uvrede, a onda je ''Grobarima'' počeo da uzvraća brojnim upečatljivim izjavama u proteklih nekoliko dana.





U prilogu smo izdvojili samo neke od rečenica koje su prethodnih dana privlačile veliku pažnju javnosti i kojima je Lalatović verovatno pokušavao i da psihološki uzdrma protivničku ekipu pred večerašnju borbu za trofej.







''Uvek mi je drago kad pobedim Partizan, to su mi najdraže pobede''.



''Idemo bez naših navijača u grotlo navijača Partizana. Igramo u Partizanovom gradu, ali ne plašim se. Pobeđivao sam ih već i opet ću uraditi sve da to ponovim''.





''Ja njih motivišem čim se pojavim, samim tim, i jednostavno vole da me ponižavaju i vređaju, ali time motivišu i mene i moje igrače''.







''Znam da će u Nišu biti fokusirani na mene, kao što su bili i danas. Međutim, moram da im poručim da sam razveden i da nemam ženu. Danas je 21. vek, pa mogu da pročitaju da nisam oženjen, tako da ne znam koga vređaju. Poručio bih im da se edukuju i obrazuju, te da nemaju razloga da vređaju majku moje dece. Ja nemam ženu, sam sam''.



''Oni samo u mene gledaju i od prvog do poslednjeg minuta im je poenta samo to da mene vređaju i pobede. Uopšte ne znaju da igraju protiv Vojvodine, već misle da igraju protiv mene''.



''Gađaju me, vređaju, ponižavaju, vređaju mi dete, bivšu ženu, nazivaju je pogrdnim imenima… Čime sam ja to izazvao i zaslužio? Time što ih pobedim? Na to imam pravo.

-





Apsolutno nijednog trenutka ništa nisam učinio, sve dok oni mene nisu počeli da vređaju. Nikad nisam prvi provocirao, uvek su oni mene. Nisam kriv što me ne vole. Ni ja ne volim njih. Ne mrzim ih, ali iskreno, ne volim ih. Volim kad ih pobedim i uživam u tome''.







Sve je začinio najnovijim intervjuom za '' Telegraf '', gde je iskoristio priliku za još jedan odgovor ljudima iz Partizana i pristlicama kluba iz Humske, a povodom optužbi za nameštanje utakmica koje su ranije stizale na njegov račun.





''Meni navijači Partizana i Željko Pantić stalno govore 'Hajde Lalatoviću, reci, reci, reci'. A ja nemam šta da kažem. Vi to u zadnjih 10, 15 godina možete da kažete šta ste sve radili kao Partizan i vi možda bolje znate o nameštenim utakmicama nego ja. Ja kao jedan mlad trener te stvari ne znam, vi koji mene napadate možete bolje da kažete. Možda vi imate neke informacije, ja nemam''.





A odranije, pamti se i Lalatovićeva psovka usred uključenja uživo na TV Arena Sport, kada je opsovao nekog od navijača Partizana. Kasnije je kao razlog za ovakvu reakciju ponovo naveo brojne uvrede koje je trpeo tokom utakmice.