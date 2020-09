Nikad duže saopštenje Partizana - Od Njegoša do Sent Kitsa i Nevisa!

Istovremeno, oni su osudili ''ponašanje fudbalskog kluba Partizan'' koji je povukao svoje predstavnike iz Zajednice Superlige.





Danas je stigao odgovor iz Partizana, koji u nastavku prenosimo u celini.







''Samoobmana je, veli Njegoš, pogubna i po ljude i po narode.





FK Partizan je dugo razmišljao da li je zlehudo saopštenje Fudbalskog saveza Srbije uopšte dostojno bilo kakvog odgovora, međutim, ustanovio je da Selim-veziru valja učiniti otpozdrav na pismo jer je 'tvrd orah, voćka čudnovata, ne slomi ga, al’ zube polomi'.





U istoriji fudbalske igre nije se dogodilo da jedan nacionalni savez na tako zubat način napadne jedan fudbalski klub, da ga proglasi za strano telo i, gotovo požudno, istakne „pismo o namerama“ da njemu, tako slobodnom i nepokorenom, faktički i nije mesto u nacionalnom takmičenju.



Slučaj sudije Jovanovića i sudijska nezavisnost



FSS je stao u odbranu lika i dela sudije Jovanovića, objašnjavjući njegov sudijski CV i njegovo delegiranje za utakmicu između Islanda i Engleske, premda smo svi bili svedoci načina na koji je i tu utakmicu sudio i dobio ocenu 5.





Ono što nam, međutim, FSS nije saopštio je odgovor na jedno pitanje: zašto sudija Jovanović, nakon večitog derbija, 22. septembra 2019. godine, nije sudio niti jednu jedinu utakmicu FK Crvena zvezda? Da li se FSS seća zahteva jednog fudbalskog doktor radnika koji je javno zahtevao da njegovom klubu sudija Jovanović više nikad ne sudi? On je, izgleda, dobar da sudi Englezima ali ne i Zvezdi. Da li je tada stao u odbranu lika i dela ovog sudije ili je slugeranjski odlučio da mu ispunjava želje u nameri da natera sudiju Jovanovića da se, u međuvremenu, „popravi“? Čak i tako „popravljen“ on ne sme da sudi fudbalskom gospodaru Saveza već najpre biva delegiran da pokaže na Partizanu kako se „popravio“.





„Popravljenih“ sudija ima još. Sudija Lukić, koji je u sezoni 2016-2017. godine, sudio čuvenu utakmicu FK Voždovac – FK Crvena zvezda, naredne sezone 2017-18. nije sudio nijednu utakmicu Zvezdi da bi priliku da se proveri da li se „popravio“ dobio tek na poslednjoj utakmici zimskog dela 2018-19.

U Ligi u kojoj je suđenje „na najvišem nivou“ kako to tvrdi Zajednica klubova Super lige i Prve lige Srbije, sada već po zatvorskom stažu čuveni, sudija Obradović najpre završi u pritvoru a onda odmah bude vraćen u institucije FSS i to kao posmatrač Prve lige Srbije!





Da li je FSS stao u odbranu sudijske struke i digniteta, kada se isti taj njihov gospodar ostrvio na sudiju Grujića nakon utakmice u kojoj njegov klub nije ni učestvovao, već je ponizno kaznio tog sudiju nesuđenjem u prvom narednom kolu?





Šta tek reći o sudiji Mažiću, koji je, zbog gonjenja tog istog fudbalskog radnika, morao da napusti ovu zemlju i karijeru nastavi u Kini?





Ne sećamo se da je FSS tada stajao iza sudija i štitio njihov ugled i kredibilitet kao što se ne sećamo ni da je reagovao protiv tog istog doktora kada je on aktuelnog predsednika FSS nazivao „polupismenim koji od njega treba da nauči nešto“.

Trošenje legendi



FSS spočitava FK Partizan odnos prema legendama a odnos FSS prema najvećim imenima našeg fudbala očituje se u činjenici da se minutom čutanja jedino nije oprostio od Radomira Antića, uz oproštaj od još dva velika imena srpskog fudbala. U ime i za račun FSS javljaju se uvek ista imena, izvesni Ćirković i Đurić. To su njihove legende. Nedostaje ovom dvojcu bez kormilara samo još jedno ime koje je tvrdilo da je Srbija „komforni Aušvic“.

Ovde je mnogo veći problem besomučno trošenje selektora kojem je FSS jako sklon i koje, čini nam se, sleduje i u narednom periodu, sve kako bi se skrenula pažnja sa katastrofalnih rezultata nacionalnih selekcija u gotovo svim uzrastima.



FSS pozajmice



FSS govori o pravilima u delegiranju sudija i o pozajmicama koje je učinio Partizanu. Međutim, ponovo manirom uličnog šibicara, ne saopštavaju da je Partizan, za svaku pojazmicu za neka urgentna pitanja, dao sredstva obezbeđenja u vidu priliva novca od UEFA prihoda. Bilo bi lepo kada bi FSS objavio koliko iznose pozajmice i drugim klubovima, pa bi javnost mogla da ima uporedni prikaz višestruko većih pozajmica jednom drugom klubu.





Sa druge strane, kontroverza u vezi sa reketaškom taksom od 3% na svaki međunarodni transfer koji bilo koji klub u Srbiji ostvari, koju je FSS uveo pre tri godine, i dalje traje. Samo od transfera Pavlovića, FSS je prihodovao (a, u stvari, oteo od FK Partizan) 300.000 evra a dok je igrao u Partizanu niti jednom nije bio pozvan u A reprezentaciju. Ako se podsetimo samo nekih transfera FK Partizan u poslednje tri godine (Leonardo, Milenković, Đurđević, Rikardo, Pavlović) nije teško sabrati koliko je Savez prihodovao od Partizana.





Partizan je već pred nadležnim organima FIFA pokrenuo pitanje zakonitosti ovog propisa FSS kojim se Savez pojavljuje kao treća strana u transferima a što je najstrože zabranjeno FIFA pravilnikom. Pitamo se šta će se desiti ako FIFA odluči da je ova reketaška delatnost FSS protivna Pravilniku?





Ujedno, jasno je da FSS novcem najuspešnijih klubova finansira razvoj fudbala u Srbiji a nikada to ne ističe u svom samohvalisavom radu.



Popuna liga



General Franko je govorio da prema prijateljima valja postupati prijateljski a prema neprijateljima po zakonu. FK Partizan javno postavlja pitanje Savezu na koji način i kako je izvršena popuna Super lige i Prve lige Srbije, budući da sve što fudbalska javnost u Srbiji zna, se svodi na neki javni poziv, koliko je novca uplatio FK Novi Pazar, koji je završio kao deseti u ligi a ne npr. FK Kolubara koji je završio kao peti ili FK Kabel, koji je završio kao sedmi, inače dva puta kažnjen za isto delo od strane FSS, protivno načelu ne bis in idem (ne dva puta o istom). Pozivamo FSS da javno objavi ko se prijavio na ovaj, do sada nezabeleženi, tender, koliko je ko novca ponudio i na koji način je odlučeno o pobedniku tendera. Isto pitanje važi i za FK Loznica, koji je završio kao sedmi u Srpskoj ligi, promovisan je u člana Prve lige a postoji audio snimak u kom se navodno može uvideti kako predsednik ovog kluba potvrđuje da je nameštao utakmice. Da li je zbog toga FK Loznica nagrađen, a FK Kabel kažnjen?





Posebno je pitanje načina na koji je okončana prethodna sezona promenom sistema takmičenja u sred sezone i ukidanjem play off-a, što nije učinila niti jedna druga evropska liga ni nacionalni savez. FK Partizan će i o tome zatražiti mišljenje sudskim putem domaćih instanci i organa FIFA, prevashodno Suda za sportsku arbitražu u Lozani.

Zločin i kazna



Najzad, FSS bi, umesto da se bavi jednim klubom, trebalo da se pozabavi bremenitim problemima u sopstvenim redovima, budući da je to nacionalnoi interes. Nakon debakla na Svetskom prvenstvu u Rusiji, budući da je selektor koji nas je odveo na taj šampionat opskurno smenjen, ubrzo je smenjen i tadašnji novi selektor, doveden je zatim treći pa nakon i poniženja od Ukrajine rezultatom 5:0 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, igrači odbijaju da nastupaju za reprezentaciju a na poslednjoj utakmici kvalifikacija igranoj pred domaćom publikom okupilo se jedva 3000 gledalaca.





Ovom i ovakvom Savezu je čak i takva fudbalska velesila Sent Kits i Nevis uskratio gostprimstvo za turneju.





Sa druge strane FK Partizan je A selekciji podario iz svoje škole dve bisera, Milenkovića i Pavlovića, od kojih je ovaj drugi prvi put pozvan za A tim tek nakon što je napustio FK Partizan.





Svi smo, nakon sinoćnog poraza mlade selekcije od Bugarske, zabrinuti za dalji plasman naše A nacionalne selekcije, posebno pred utakmicu sa Norveškom i, rečima našeg Saveza, FK Partizan nikad neće dozvoliti da bude alibi za nečiji nerad, neznanje i neuspeh. Posebno neće dozvoliti da bude ničiji odavno namirisani plen'', navodi se u saopštenju.