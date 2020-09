Nije bilo sumnje, Vuletić odgovorio Zvezdi!

Nakon jučerašnjeg saopštenja FK Crvena zvezda koji je bio uperen prema Fudbalskom savezu Srbije, ali i prema upravi Partizana gde se pronašao i potpredsednik kluba Vladimir Vuletić, koji se upravo oglasio saopštenjem.



Prenosimo ga u celosti.



"Ponovo pred ponoć i ponovo u vezi sa utakmicom koju nije igrao njegov klub, oglasio se Alfa Interpol doktor Terzić, generalni direktor kluba koji je ušao u treći pik drugog talasa Variola Korone od koje je nepovratno zaražen. Istini za volju, ostao je skriven iza klupskog saopštenja jer, da nije, svi bismo znali da jedan doktor nauka Alfa Univerziteta, to Interpolovo lice koje zvuči poznato, ne poznaje jednačenje suglasnika po zvučnosti i pravilno korišćenje instrumentala pa su se mediji (oni koji imaju funkcionalno pismene novinare) utrkivali ko će više slugeranjski da mu ispravlja gramatičke greške iz petog i šestog razreda osnovne škole.



​U ovom novom savasavanovićevskom pretponoćnom saopštenju pomenut je i “problematični potpredsednik FK Partizan” ali nisu pomenute neke druge problematične okolnosti:



​Problematično je što Partizanu nije potreban penal kako bi se kompenzovalo poništenje očigledno regularnog gola postignutog iz igre.



​Prolematično je što se ovaj klub oglasio prvi put saopštenjem u vezi sa suđenjem nakon prve utakmice prvog kola lige koju nije igrao i pokrenuo novi trend javnog komentarisanja utakmica svog rivala pa se Partizanov odgovor na svako blasfemično i nepismeno pisanije doktora sa poternice lažno karakteriše kao “rat saopštenjima”.



​Problematično je to što jedan klub još okajava grehe iz 2017. godine, kada se usudio da, kao domaćin, pobedi pa sada mora da izgubi prvi set u ovom svojevrsnom “kompetišnu”. U kategoriju problematičnog nesumnjivo potpada i golman tog istog kluba, ranije golman FK Inđija, koji je, u već čuvenoj utakmici, kada je klubu podno tenka isprva bio dosuđen jedanaesterac na 18 metara od gola, u 90. minutu lično učinio prekršaj za novi jedanaesterac, sve u pomamnoj želji da klub podno tenka odnese sva tri boda. Problematični su i svi ti ostali klubovi u ligi koji šalju na teren svoje rezervne igrače ili postupe po “dobronamernoj sugestiji” da “prikoče” kada igraju protiv kluba podno tenka ili da igraju “na krv i nož” kada igraju protiv Partizana.



​Problematičnio je što o penalima govori neko iz kluba koji je, prema istraživanju fudbalske observatorije “CIES”, u kom je obuhvaćeno 35 evropskih liga, utvrđeno da je taj klub evropski šampion po dosuđenim mu penalima, budući da mu je u tri sezone, na 102 utakmice, dosuđeno 44 jedanaesterca.



​Problematično je što nepismeni doktor nauka suđenje sada ocenjuje kao “blamažu za blamažom” i zahteva smenu predsednika Komisije za suđenje a pre samo desetak dana je njegov klub, zajedno sa još 34 kluba, ocenio kako je suđenje nikad bolje i da Fudbalski savez Srbije radi odličan posao. Ovaj sportski bipolarni poremećaj ne bi bio predmet pažnje da nije postao hroničan.



​Problematično je što u svom nepismenom pisaniju Alfa doktor preti “svim sredstvima” u nameri da zaštiti interese svog kluba. Ostaje gorak utisak da je vreme Interpolove poternice ostavilo traga na njegovoj senzitivnoj duši pa mu možemo samo suprotstaviti Šekspirove reči: “bolje umreti u borbi no u strahu. Smrt pobedi ko u borbi nađe grob. Ko umre u strahu, taj je smrtni rob.”



​Problematičan je jezivi nepotizam u Fudbalskom savezu Srbije koji je zaposlio sina Alfa doktora u Komisiji za licenciranje klubova i izabrao ga u Komisiju za uvođenje VAR tehnologije. Tako sin licencira oca i odlučuje o uvođenju ove tehnologije, premda je klub njegovog oca jedini glasao protiv VAR-a a, u međuvremenu, premda oficijelno službenik FSS-a, putuje na Kipar, u službenoj delegaciji kluba podno tenka uz zvezdašku klupsku masku.



​Problematičnne su naknadne sankcije ili njihovo poptpuno odsustvo za sudije koje klubu podno tenka obezbede nova tri boda tako što igrači protivničke ekipe završavaju u Urgentnom centru a igrači ovog kluba ostaju do kraja u igri. Tako se dešava da se o suđenju oglašavaju i one osobe, koje su svoju raniju kancelariju na stadionu Partizana, krečile u pink boju pa im je sav nameštaj ostao istumban.



​Problematično je i što nadležni pravosudni organi već godinama ne postupaju po nalogu tužilaštva i ne smeju da završe određenom presudom krivični postupak protiv Interpol doktora, kao da ne znaju da treba da “sude strogo po zakonu a ne u strahu od carstva mi”. Strah koji, kako NJegoš reče, životu kalja obraz često, sprečava mnoge da se pozabave pitanjem otpisa 17 miliona evra duga kluba podno tenka prema Agrobanci kojim se javno hvalio Dragan Milošević, predsednik klupskog Nadzornog odbora u pregovorima sa Draganom Miloševićem, postupajućim sudijom u sudskim predmetima Agrobanke.



​Najzad, nije problematičan ali je simptomatičan taj ogroman strah u Alfa doktorovim očima i sećanje na 2017. godinu. Nakon što je suočen sa bolnom istinom da je nekako uspeo da preskoči klupske velesile sa Gibraltara i Albanije ali ne i sa sunčanog Kipra, dobro zna će vrlo skoro sve da se zavrti. Tada će postati svestan sveopšteg napreDka i Šekspirovih stihova:



“Izgubih sve što mađija mi dala,

Ostala mi samo snaga moja mala.

Moja jedra neka vaš nežni dah vodi

il’ propada plan što željah da vam godi.



Duhova više da mi služe nemam

niti veštine da mađije spremam.

Moj kraj će biti u mom očajanju

Ako mi molitva ne pomogne stanju.”