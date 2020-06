Neskromni Lalat: "Zaslužio sam trofej!"

Trener Vojvodine Nenad Lalatović rekao je da je ponosan na svoje fudbalere zbog današnjeg plasmana u finale Kupa Srbije i ocenio da je zaslužio trofej.







"Ovo je naša pobeda, poklanjamo je svakom Novosadjaninu, svaki treba da bude ponosan na igrače Vojvodine. Najponosniji sam na moje igrače. Ovo je moje prvo finale, zaslužio sam trofej. Presrećan sam, o ovome sam maštao, sanjao... Možemo da budemo čak i vicešampioni Srbije, a i da dodjemo do trofeju u Kupu, sve je otvoreno", rekao je Lalatović za Arenu posle utakmice.



Vojvodina se plasirala u finale Kupa Srbije, pošto je sa 1:0 na Banovom brdu pobedila Čukarički.



"Utakmica je bila izjednačena, a mi smo bili bolji za taj jedan gol. Više smo želeli ovu pobedu i finale. Sa pravom smo ušli u finale, to smo pokazali", kazao je trener novosadskog kluba.



Lalatović je naveo da su Vojvodina i on zaslužili trofej.



"Želimo taj trofej, koliko grad, navijači, igrači, toliko apsolutno i ja, mislim da sam ga zaslužio, šta sve radim kao trener poslednjih godina. Da je bilo koji trener na mom mestu, danas bi on ovde bio mnogo cenjeniji nego što sam ja. Ali, zadovoljan sam koliko me ljudi cene, jer mene narod u Srbiji voli", istakao je Lalatović.



Lalatović je zahvalio upravi kluba koja je pred utakmicu održala sastanak sa ekipom.



Protivnik Vojvodini u finalu biće poznat večeras, kada će se od 20.00 na stadionu u Humskoj sastati "večiti" rivali Partizan i Crvena zvezda.



Nenad Lalatović je rekao da nema želju, upitan ko bi voleo da mu bude protivnik u finalu koje će se igrati 24. juna.