Nemanji Vidiću prekipelo, udario na fudbalski ''sistem'' u Srbiji! Ako se posle ovoga ništa ne promeni...

Koliko god da je naš nacionalni tim sinoć odigrao dobro protiv Rusije i popravio nam raspoloženje, to ne bi smelo da po ko zna koji put gurne pod tepih bezbroj problema koji godinama, decenijama postoje u fudbalskoj Srbiji.





Problemi su najviše došli do izražaja u meču odluke za plasman na Evropsko prvenstvo, protiv Škotske na ''Marakani'', kada naši ''Orlovi'' nisu uspeli da opravdaju ulogu favorita.





Svima nam je taj poraz teško pao, a naš proslavljeni reprezentativac i nekadašnji kapiten Mančester junajteda Nemanja Vidić je izašao u javnost najkonkretnijim pozivom da se posle najnovijeg neuspeha konačno nešto promeni nabolje u napem fudbalu.







Kako prenosi '' Sportklub '', on se danas obradio javnosti otvorenim pismom, uz priložen audio snimak, zbog autentičnosti.





U nastavku ga prenosimo u celini.





''Dosta više!



Imam potrebu da kažem ono što mi je na srcu i podelim svoje razmišljanje sa javnošću.



Ovaj sistem je destruktivan i kratkoročan. Troši fudbalske radnike, pravi fudbalere i trenere za kratku upotrebu, postavlja ljude na funkcije sa sumnjivim namerama.



Ceo sistem radi u interesu menadžera i funkcionera, a ne u interesu fudbala. Dozvoljava ljudima, blago rečeno sa sumnjivim biografijama, da zarađuju ogroman novac. Sistem koji smenjuje trenera koji se plasira na Svetsko prvenstvo?!



Fudbaleri i treneri su osuđeni da sarađuju s takvim ljudima, jer su, nažalost, oni ti koji odlučuju o njiohovoj sudbini. Uče decu da je za put do uspeha bitno ko je tvoj menadžer, a ko trener, jer kvalitet nije merilo, ni fudbalski, a ni ljudski.



Takav način funkcionisanja kreće od mlađih kategorija. Dok igrač dođe u prvi tim on je naučio sve suprotno od onoga što bi trebalo da mu stvara emociju i poštovanje prema dresu koji nosi (sportski i timski duh, fer plej, da najbolji igra...) Tek kada se to bude promenilo onda će svaki igrač da se bori da igra u takvoj reprezentaciji! Što kaže naš narod: “Kako seješ, tako i žanješ“.



Ovakav sistem traje već dugi niz godina. Kažu, uvek su igrači i treneri krivi, što je i logično, ali ne što nisu dobri fudbaleri, već loši ljudi, neće da igraju za reprezentaciju. Nijedan trener/selektor nije valjao u poslednjih 20 godina, čak ni kada se plasira na Svetsko prvenstvo! Ali njihov sistem je i dalje dobar!



Pa iz kog sistema je izašao taj kadar?



Sram vas bilo!



Javljaju se uvek poslušnici koji kritikuju posledicu, a ne uzrok problema i tako brane predsednika i truli sistem od koga sami imaju koristi godinama, a ne pominju “uspehe“ koje je postigao predsednik Saveza (neregularnost prvenstva, nesportski odnosi Zvezde i Partizana, samim tim podele u društvu, produbio nepoverenje u srpski fudbal i sudijsku organizaciju, da ne pričam o “uspesima reprezentacije“).



Sposobni ljudi kod nas u fudbalu su oni koji manipulišu sistemom i zakonom! Samo ih pitajte odakle im novac i kako su ga zaradili!



Dok se to ne promeni – nema napretka!



Baš me interesuje koji će sledeći stručnjak da se javi da brani takav sistem,“ napisao je Vidić.