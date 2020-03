Nemanja Nikolić na ''skeneru'' trenera Partizana, evo u čemu je problem!

Preneli smo nešto ranije, trener Partizana Savo Milošević imao je dug razgovor sa novinarima danas, dan uoči sutrašnje Kup utakmice sa Spartakom i tom prilikom nije bežao od pitanja vezanih za probleme koje crno-beli imaju na početku drugog dela sezone.





Opširnije o tom delu razgovora čitajte u prilogu, a pred kraj pres konferencije Milošević je porokomentarisao i kvalitet sutrašnjeg rivala.







"To su najnezgodnije ekipe jer ne znate šta da očekujete. Ako izađu spremni i motivisani, ako ih krene, mogu da budu jako nezgodni po bilo koga, a mogu da odu i u drugu krajnost. To je nešto što je najteže analizirati.



Nama je najbitnije da uđemo kao u meč protiv Radničkog, takav ulaz nam treba i sutra - dobro, agresivno, disciplinovano i da se bavimo našom igrom tokom svih 90 minuta, da održimo dobar nivo trke i koncentracije upravo zbog toga što ne znamo do kraja sa čime ćemo se suočiti na terenu", izjavio je Milošević.





U ekipi Spartaka sutra će u centru pažnje biti Nemanja Nikolić, napadač koga je Milošević ''precrtao'' u Partizanu po završetku prošle sezone.







''Videćemo da li će biti u sastavu, ali je jedan od igrača koji može bilo kome da napravi problem. Znamo ga iz Partizana. Njegov najveći problem je kontinuitet, a ne kvalitet'', objasnio je Milošević.







Utakmica osmine finala Kupa Srbije Partizan - Spartak igra se sutra od 18.00 na stadionu u Humskoj.