Posle utakmice @sasazdjelar i @igor_vujacic odradili su dodatne vežbe snage i pravili društvo @lutovac17 koji se oporavlja posle povrede. Na drugom terenu igrači sa manjom minutažom rade trening sa loptom. #fkpartizan #aspireacademy #qatar #dohaqatar