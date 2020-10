Nema kraja problemima za Partizan, Stanojević potvrdio još loših vesti!

Partizan je u 17 časova počeo utakmicu protiv Mačve iz Šapca, a pred sam start utakmice, u izjavi za TV Arena Sport trener crno-belih Aleksandar Stanojević je otkrio sa kojim se novim problemama suočio on i njegov tim.







''Kod nas se uvek dešavaju neke tako, nenormalne stvari...'', počeo je Stanojević i nastavio:





''Bajbek se sinoć povredio, i to teže, pitanje je da li će moći da igra do kraja ove polusezone, Stojke je dobio temperaturu, sad smo saznali... To nas malo remeti, nešto smo vežbali cele nedelje, sad opet igraju neki drugi igrači, ali i Mačva ima problema, to su normalne stvari'', konstatovao je trener Partizana.





Podsetimo, on zbog povreda ne može da računa ni na Miloša Jojića i Sejdubu Sumu, a Lazar Marković se donekle oporavio, pa će večeras čekati šansu sa klupe za rezerve.





Umesto najavljenog golmana Stojkovića, mrežu Partizana večeras čuva Nemanja Stevanović.





Partizan: N. Stevanović, Miljković, Vujačić, S. Marković, Obradović, Zdjelar, Natho, F. Stevanović, Pavlović, Asano, Holender.

