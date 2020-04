Pored standardnih aktivnosti koje upražnjava Nemanja Miletić, fudbaler Partizana, on često vozi bicikl, pa je to činio i danas kada je prešao neverovatnih 52,30 kilometara.



Sve je to učinio za 2 sata i 30 minuta.



Sve je začinio izjavom.



"Pošto nema fudbala, ide na Tur de Frans!"