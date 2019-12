Ne može se bez Milojevića u stručnom štabu, Deki dobija pojačanje!

Dejan Stanković je već postao trener Crvene zvezde, a sada se postavlja i pitanje ko će sve biti u stručnom štabu.Ono što je već sada izvesno jeste da će Nenad Milijaš ostati kao jedan od trenera, a pravo osveženje bi mogao da bude Miloš Milojević (37).Radi se o mladom treneru koji je Mjalbi uveo od treće do prve švedske lige, a nakon toga je zbog neslaganja sa upravom kluba oko pojačanja podneo ostavku. "Telegraf" saznaje da će upravo on biti prvi pomoćnik Dejanu Stankoviću na mestu trenera Crvene zvezde.Nije to sve, još jedno ime u stručnom štabu bi trebalo da bude Nebojša Milošević, koji je već u više navrata bio pomoćni trener u Crvenoj zvezdi, a pored toga je vodio BSK, Zemun, Radnik iz Bijeljine i El Gunu. Najviše je tokom karijere sarađivao sa Slavišom Stojanovićem.