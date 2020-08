"Ne ljutim se na Partizan, znam koliko vredim!"

Fudbaler Metalca Jovan Vlalukin, koji odlično igra ove sezone u Superligi, rekao je danas da se ne ljuti što nije dobio šansu u Partizanu.



"Bila je to procena pojedinih ljudi, ali se ne ljutim. Gradim svoj put, znam koliko mogu i šta želim. Najvažnije mi je da igram. Šta mi znači i Partizan, ako sam na klupi ili tribinama", rekao je 21-godišnji Vlalukin, koji je za sada najbolji asistent od svih bekova u srpskom prvenstvu.



Ovaj desni bek, novi mladi reprezentativac Srbije, prošao je sve mlađe kategorije u Partizanu.



"Istina je da sam prošao čuvenu Partizanovu akademiju, ali zbog godina najvažnije mi je bilo da igram. Prvo sam sa Teleoptikom igrao Prvu ligu, da bih na poziv sportskog direktora Bojana Leontijevića potpisao za Metalac iz Gornjeg Milanovca. Imao sam još poziva, ali sam izabrao Metalac i nisam pogrešio. Sjajna sredina i dobra organizacija kluba mi omogućuju da u Metalcu mogu da napredujem", kazao je Vlalukin.



Prošlo kolo je imao dve asistencije u pobedi Metalca nad TSC-om u Senti.



"TSC je jedna od najboljih ekipa u Srbiji. Odličan tim sa sjajnim pojedincima. Metalac je na tom meču pokazao da ima kvalitet za mnogo više od borbe za opstanak. Naravno, prioritet je i dalje da sačuvamo mesto superligaša", naveo je Vlalukin.



Na meču protiv TSC-a tri gola je postigao Aleksandar Katanić, na dve asistencije Vlalukina.



"Volim da izlazim visoko i pomažem timu u ofanzivi. Prioritet je ipak defanziva. Ima stvari na kojima moram još da radim kako bih postao kompletan igrač", rekao je Vlalukin.



Dobre partije Vlalukina nisu promakle ni selektoru mlade reprezentacije Srbije Iliji Stolici.



"Imamo kvalitet i odličan stručni štab. Razmišljamo o prvom meču koji sledi, a to je Letonija. Pokazali su u Novom Sadu da su srčana i disciplinovana ekipa. Svi očekujemo pobedu, ali to moramo da potvrdimo i na terenu", rekao je novi mladi reprezentativac.



Dobre partije Vlalukina u Superligi primetili su mnogi klubovi koji žele mlade igrače.



"Znam da ima interesovanja, ali Metalac se pita. Ponavljam, ovde mi je lepo, ljudi veruju u mene, a sa svakim minutom na terenu mogu biti bolji igrač. Nema mnogo klubova kao što je Metalac, koji su spremni da istrpe nečije sazrevanje. Imam velike ambicije, videćemo šta će biti u budućnosti", rekao je Vlalukin.