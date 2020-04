Nazire se povratak Super lige, Zvezda pred titulom!

Kada će se nastaviti Super liga?Pitanje na koje se polako nazire odgovor.Zvezdan Terzić je govorio o tome da bi to mogao da bude 23. maja, a " Mondo " danas prenosi da će tto biti poslednja nedelja maja meseca ili prva nedelja juna.Pored toga, UEFA je donela odluku da se takmičenja završe do juna, što bi značilo da će Super liga biti završena bez odigravanja plej-ofa i plej-auta.Ovo znači i da je Crvena zvezda pred šampionskom titulom, potrebno joj je još dva boda da bude sigurna kao šampion, a do kraja je ostalo četiri kola u regularnom delu takmičenja.Ono što je daleko više neizvesno jeste ko će ispasti, odnosno koliko će timova imati Super liga sledeće sezone. Grafičar i Metalac su dve prvoplasirane ekipe u Prvoj ligi Srbije, a dve poslednjeplasirane ekipe u Super ligi Srbije su Mačva i Rad.Planirani su i baraž mečevi za popunu Super lige koji bi igrala četiri tima (2 ili Super lige i 2 iz Prve lige), videćemo kakav će biti stav Fudbalskog saveza po ovom pitanju.