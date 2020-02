Navijači Zvezde se uželeli fudbala, komplimenti pljušte na sve strane, ima i kritika! (TVITOVI)

Crvena zvezda je odlično nastavila takmičenje u Superligi Srbije pošto je nakon zimske pauze u 21. kolu savladala Čukarički na Banovom brdu sa 2:0 Bila je to vrlo sigurna partija izabranika Dejana Stankovića koji se predstavio u odličnom svetlu, momci koji nisu imali veliku minutažu protekle jeseni sada su zablistali punim sjajem.Navijači "crveno-belih" nisu mogli da sakriju zadovoljstvo ne samo zbog rezultata i krajnjeg ishoda, već i zbog načina na koji je došlo do njega.Ipak, neki imaju zamerke na račun pojedinih Zvezdinih fudbalera, a ovoga puta je to konkretno bila partija Veljka Simića koji je ušao u igru u nastavku meča.