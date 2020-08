Od sinoć se o Filipu Stevanoviću dosta govori i na Ostrvu, jer brojni mediji najavljuju njegov transfer u Mančester junajted.

Zbog toga je veliku pažnju dela navijača slavnog engleskog kluba izazvao i večerašnji meč u Surdulici između Radnika i Partizana, u čijim redovima je od prvig minuta zaigrao talentovani srpski tinejdžer koji tek u septembru treba da postane punoletan.

Kao što možete da vidite u prilogu, neke od pristalica Junajteda oglasile su se večeras na Tviteru porukama Partizanu da im ''čuva njihovog mladog igrača'', a drugi su opet pokušavali da nađu način da odgledaju večerašnju utakmicu kako bi se dodatno uverili u Stevanovićeve kvalitete.



