Pozdrav svima, danas je moj rođendan @bibars66 .Nadam se da ste mi nešto kupili? Ako niste, ja imam poklon za vas. Pogodite koliko golova sam postigao u Partizanu i možda dobiješ moje kopačke. Taguj svoja dva prijatelja koja moraju da zaprate naš profil i bićeš uključen u igru. #fkpartizan #poklon