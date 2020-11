Zoran Njeguš i Dejan Stanković se znaju vrlo dobro iz perioda kada su branili boje Crvene zvezde, ostali su dobri prijatelji i dan danas, a nakon meča u izjavi za Arena sport televiziju trener gostiju je bio zadovoljan igrom svog tima.



"Naterao sam mog druga da izvede startnu postavu", rekao je Njeguš uz osmeh.



"Zvezda je bila dominantnija, imala je dosta šansi, a mi smo iz kontri i polukontri stigli do prednosti.



Dozvolili smo Zvezdi napade po bokovima, nismo mogli da im pariramo u tom segmentu", rekao je on nakon meča.



Crvena zvezda je danas slavila sa 4:2 iako je gubila do 71. minuta sa 0:2.