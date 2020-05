Napredak pronašao poseban motiv, evo kome će posvetiti svoje utakmice!

Linglong Superliga Srbije nastavljena je danas posle dva i po meseca pauze, a sutra će na teren i fudbaleri Napretka, koji u subotu od 19:30h, uz direktan TV prenos na Areni Sport dočekuju niški Radnički.





Kruševljane će predvoditi povratnik na njihovu klupu Dragan Ivanović, koji je zadovoljan atmosferom u ekipi.



''Radnički ima šansi da dođe do Evrope kroz ligaško takmičenje i za njih utakmica ima veliki značaj. U ovom momentu neću da pravim pritisak na igrače. Ovo je treća nedelja našeg upoznavanja i prilika je da vidimo na kakvom smo nivou.



U timu vlada jedna vedra atmosfera i momci dobro treniraju. Mislim da nam svaka nedelja donosi evidentan napredak u igri, i igrači Napretka će u ovaj derbi ući maksimalno motivisani i skoncentrisani, da pokušamo da dođemo do prve prolećne pobede u prvenstvu'', izjavio je Ivanović, a prenosi klupski sajt.



Jedan od aduta ekipe Napretka u ovoj utakmici biće iskusni Nenad Gavrić, koji je otkrio kome će on i njegovi saigrači posvetiti i sutranju, ali i sve ostale utakmice do kraja sezone.

-