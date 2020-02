Dejan Vidić je ove zime postao novi fudbaler Napretka tako što je stigao iz Crvene zvezde na pozajmicu do kraja sezone, a neće biti jedini igrač tog kluba koji će igrati pod Bagdalom.



Drugi koji stiže iz Ljutice Bogdana jeste Aleksandar Stanković.



Mladi i talentovani golman je često na pripremama sa Crvenom zvezdom gde individualno radi sa golmanima i trenerom Gašićem, pokazivao je da se radi o dobrom golmanu pred kojim je budućnost što će se potruditi da pokaže i u Kruševcu.



On je potpisao pozajmicu do leta.



Podsetimo, u Zvezdi su od golmana ostali Borjan i Popović, Vasiljević je takođe na pozajmici u svom nekadašnjem klubu, Radniku iz Surdulice.