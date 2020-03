Nakon odlaska Kokovića, na klupu Voždovca seda čovek iz kluba!

Voždovac nije dobro počeo drugi deo sezone, ima velikih problema, pa je došlo do rastanka sa trenerom Kokovićem.



Novi šef struke biće Jovan Damjanović.



Čovek koji je obavljao funkciju sportskog direktora od danas je novi šef struke ovog kluba, a na "krovu" ističu da su napravili dobar potez.



"Drago mi je što je novi trener našeg kluba osoba od poverenja, koja je dugo sa nama i koja dobro poznaje sistem rada u Voždovcu. Jovan Damjanović je bio logičan izbor, poznaje sve igrače, aktivno je učestvovao u sklapanju ekipe za ovu sezonu i svojim znanjem i energijom može da iznese teret očekivanja, a to je i dalje plasman u plej of.







Stručni štab je takođe sastavljen od ljudi koji su bili već povezani sa klubom i verujem da će uspeti da trgnu ekipu iz rezultatske krize. I pored toga što nam rezultati ovog proleća nisu išli na ruku, momci su pokazivali da mogu da igraju fudbal na nivou na kojem su to radili prošle jeseni kada smo ostvarili sjajne rezultate i primarni zadatak novog stručnog štaba jeste da vrati ekipu na pravi kolosek", rekao je Miloš Mirković.



Pored Damjanovića u stručnom štabu će se kao pomoćnici naći i Marko Savić, trener koji je ove sezone predvodio omladince Voždovca do sjajnih rezultata i 5. mesta u Omladinskoj ligi Srbije koje Zmajevi trenutno zauzimaju iza Crvene zvezde, Brodarca, Partizana i Čukaričkog.



Od početka sezone uz ekipu su bili trener zadužen za fizičku spremu ekipu, Marko Kuridža i trener golmana Predrag Miljković, koji će nastaviti da i uz novog Šefa stručnog štaba obavljaju svoje zadatke.



Novo lice na “krovu” biće Aleksandar Jović, nekadašnji napadač i internacionalac koji je karijeru gradio u Nemačkoj, Izraelu i Mađarskoj, a kao trener sedeo na klupi Čukaričkog, Sinđelića, omladinskog tima Krasnodara. Takođe, Jović je bio i pomoćni trener u AEL-u iz Larise.