Nakon debija za Radnički nema dilemu: "Cilj je povratak u Evropu!"

Fudbaler Radničkog Dušan Stoiljković rekao je danas da je cilj niškog kluba da naredne sezone ponovo igra evropska takmičenja.



"Radnički je veliki i dobro organizovan klub i na meni i mojim saigračima je da ga ogromnim trudom i zalaganjem vratimo na evropsku scenu. Imamo odličnog trenera, saigrači su me sjajno prihvatili i mogu da kažem da se u Nišu prelepo osećam. Ovde je rad na visokom nivou. Trener Radoslav Batak je zahtevan, traži od nas maksimalno zalaganje i disciplinu na svakom treningu i ja se nadam da ispunjavam sve njegove kriterijume", rekao je Stoiljković.



Stoiljković je pred početak nove sezone došao u Radnički iz podgoričke Budućnosti.



On je bio zapažen u duelu sa Novim Pazarom, u kom je bio strelac.



"Zaslužili smo ta tri boda. Utakmica nam je bila mnogo važna i u nju smo ušli oštro i našpanovano od prvog minuta. Igrali smo na visokom nivou i sa pravom smo izvojevali pobedu. Što se tiče mog gola, ne bih da sebe uzdižem iznad tima. Radio sam na terenu ono što je trener Batak tražio od mene. Smatram da sam ispunio zadatke, a gol je došao kao nagrada za uloženi trud", kazao je Stoiljković.



Ovom fudbaleru je malo nedostajalo da na svom debiju u dresu Radničkog protiv Metalca postigne svoj prvi pogodak za novi klub.



"Zaista je malo falilo. Ušao sam tada u 79. minutu, a samo 60 sekundi kasnije pogodio sam prečku. Centimentri su odlučivali, ali najvažnije je da smo taj meč dobili sa 3:0. Protiv Crvene zvezde i Novog Pazara sam bio starter i daću sve od sebe da taj status zadržim i u nastavku sezone", kazao je on.



Kada je reč o poziciji na terenu, Stoiljković je naveo da mu odgovaraju sve iza napadača.