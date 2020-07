Najveći Zvezdin promašaj u poslednjih pet godina: "Nisu me plaćali, supruga mi je bila u osmom mesecu..."

Navijači Crvene zvezde ne vole previše kada im se pomene Edson Da Silva.



Ovaj fudbaler je došao kao veliko pojačanje, ali je pokazao da je jedan od najslabijih igrača Super lige Srbije. Klizao se kao Ali Dia, protivnici su ga lagano pretrčavali, odgurivali...



On se Brazilcima prisetio situacije u Crvenoj zvezdi.



"Klub je bio u krizi i nisu mogli da me plaćaju. Srećom, imao sam ušteđevinu inače bi bilo još teže", rekao je on za brazilski "O Tempo".



"Patio sam i jer mi je supruga bila u osmom mesecu trudnoće, a klub je obećao da će pomoći u pronalaženju lekara koji će joj biti na raspolaganju, ali nije bilo tako", rekao je on, prenosi "Mondo".



"Kada fudbaler ode u inostranstvu, klub bi trebalo da mu pomogne da se koncentriše samo na fudbal. Ako nije tako, neće se prilagoditi i uspeti", rekao je Edson.