Najmlađi Zvezdin napadač vredno čeka svoju priliku, sa Kipra poslao jasnu poruku "delijama"!

Najmlađi centarfor u prvom timu Crvene zvezde Nikola Krstović na priprema na Kipru ima priliku da se dokaže novom šefu struke Dejanu Stankoviću, pa je u intervjuu za klupski sajt govorio o teku priprema, ambicijama, saradnji sa novim trenerom...



"Očekivanja su velika. Želim da postignem prvi gol u crveno-belom dresu. Nije bitno da li će to biti u prvenstvu ili u kupu, samo da se mreža zatrese. Jedva čekam da ga proslavim jer će to biti ispunjenje mog sna. Takođe, u šampionatu želimo da povećamo bodovnu razliku i pokažemo da smo najbolji, a to važi i za kup. Cilj je dupla kruna i ka tome težimo, a to ova ekipa po kvalitetu zaslužuje. Mi smo jedna velika porodica koja tako i funkcioniše i moram reći da je rezultat celog tima na prvom mestu", smatra Crnogorac koji se potom osvrnuo i na saradnju sa Stankovićem.



"Utisci su fenomenalni. Kada pogledamo gde je on igrao i sa kakvim stručnjacima je radio to dovoljno govori o njegovim kvalitetima. Osvojio je Ligu šampiona i brojne titule, što je ogromna stvar. Stekao je veliko iskustvo i on to želi da nam, iz dana u dan, prenese i verujem da će ovo biti jedan lep ciklus sa njim. Takođe, mislim da ćemo postaviti još veće ciljeve koje ćemo i ostvariti", veruje Krstović.



Pored sebe ima trojicu iskusnih napadača od kojih kupi znanje, a dobija savete i od ostalih starijih kolega.



"Oni su odlični fudbaleri, golgeteri i imaju uskustvo iza sebe. Najviše saveta dobijam od Pavkova, sa njim baš volim da pričam, ali tu su i Boaći i Tomane koji mi daju podršku. Oni manje pričaju naš jezik, međutim uvek su tu da kažu šta misle i šta treba da popravim. Pavkov mi pomaže na skoro svakom treningu, cenim to što je uz mene, zna koliko želim da postignem prvi gol i da svaki trening, utakmicu odradim na najvišem nivou. Pored Pavkova, tu su i saveti od Borjana, Jovičića, Gobeljića, Milunovića, kao i pomoćnog trenera Milijaša. Svi su uz mene, veruju mi, a na meni je da to poverenje opravdam i vremenom postajem sve bolji", zaključio je Krstović.



Mladi reprezentativac Crne Gore imao je poruku i za naše navijače.



"Poručio bih im da ne brinu. Uz njihovu podršku mi možemo sve. To smo pokazali u nekim velikim utakmicama, bili su tu i kada nije išlo, nisu klonuli, već se pesma još glasnije čula. Pravi su 12. igrač i mi to cenimo. Mi ćemo dati sve od sebe, bićemo maksimalno posvećeni i ozbiljni. Mi smo svi jedna porodica i samo tako ćemo dostići najveće domete", podvukao je mladi napadač Nikola Krstović.