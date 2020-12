Najbolji trener PLS ima reč - Hoće li Kragujevčani na proleće biti još jači?

Kragujevčani su posle prvog dela sezone na čelu tabele Prve lige Srbije, sa pet bodova više od drugoplasiranog Kabela i jedanaest u odnosu na Grafičar i Kolubaru, koji su na deobi trećeg mesta.





To je lepa zaliha za miran ''zimski san'' i odlična startna pozicija kada bude došlo vreme za početak prolećnog dela šampionata, krajem februara naredne godine.





Prvi deo sezone je u razgovoru za klupski sajt Radničkog prokomentarisao trener Radničkog 1923 Aleksandar Linta.





''Trudili smo se da ne bude nekih velikih reči i obećanja uoči starta sezone, ne zbog nedostatka ambicija ili nedefinisanog cilja, koliko zbog toga što neka prevelika očekivanja mogu da donesu i ogromna razočarenja, što smo želeli da izbegnemo. Išli smo korak po korak, utakmicu po utakmicu, i verovali da će sve ispasti kako treba, što se na kraju i dogodilo.



Mi smo od samog starta sezone znali tačno šta hoćemo i kako da do toga dođemo. Otuda i te neke rotacije u ekipi, ali moram istaći da su igrači ti koji su svojim kvalitetom i inteligencijom uspeli da se prilagode postojećem sistemu igre i iznesu ga na najbolji mogući način. Ja nikada nisam za to neko pojedinačno izdvajanje igrača, već uvek napominjem da je zapravo tim najbolji pojedinac. Sigurno je da ćemo se tog gesla držati i u nastavku takmičenja.



Težićemo konstantnom napretku jer je to jedan proces koji je kontinuiran i nikada nije konačan. Lično bih voleo da unapredimo jedan detalj, a to je odbrana prekida, kako nam se u nastavku sezone ne bi dešavalo da primamo golove iz takvih situacija'', izkavio je Linta.





Navijače uvek zanimaju dešavaja vezana za transfere igrača, a pošto je pred nama je zimski prelazni rok, neizbežno pitanje je i hoće li biti pojačanja tokom pauze.





''U ovom trenutku nema potrebe za nekim velikim promenama u ekipi. Ja sam sasvim zadovoljan trenutnim igračkim kadrom, ali ukoliko se ukaže prilika da je neki kvalitetan igrač slobodan u pronalasku nove sredine i ako procenimo da nam je potreban, svakako ćemo ga dovesti, mada ja generalno nisam tip trenera koji voli da nagomilava igrače jer ne mogu da radim sa prevelikim brojem fudbalera.



Jedan od glavnih razloga zbog koga smo mi napravili ovakav rezultat ove jeseni, jeste ta zdrava atmosfera u klubu i ambijent koji ga okružuje. Mislim da je taj iskren, otvoren i pošten odnos na svim nivoima, počev od igrača međusobno, pa do svih zaposlenih u klubu, najzaslužniji za to gde se sada nalazimo'', poručuje Linta.