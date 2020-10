Najavu za derbi ima i ambasada SAD!

Nedelja, 17 časova, tada je na programu novi "večiti derbi", 163. po redu između Partizana i Crvene zvezde.



Koliko je ovo veliki dan za srpski fudbal govori i činjenica da se i ambasada Sjedinjenih Američkih Država oglasila povodom ovog duela.



"Fudbalski klubovi Partizan i Crvena zvezda igraće u nedelju 18. oktobra 2020. od 17 časova na Partizanovom stadionu. Neprijateljstvo među navijačima udruženih u oba tabora rezultira neredima na i oko stadiona. Pojačana je saobraćajna gužva i veće prisustvo policije. Mere koje treba preduzeti: izbegavajte oblast oko stadiona, pratite lokalne medije za više informacija, izbegavajte gužvu, izbegavajte proteste, nemojte da se ističete i budite oprezni u svom okruženju", stoji u saopštenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država.



Interesantna najava i sa njihove strane.

I love how the US embassy sends this out before every Belgrade derby. The no fun police. pic.twitter.com/GtBKUQiqjn