Na ''Transfermarktu'' Gobeljićeva vrednost u stalnom porastu, ali on nema nameru da ide iz Zvezde!

Trijumf Crvene zvezde nad Vojvodinom ''zapečatio'' je Marko Gobeljić , svojim evrogolom u drugom poluvremenu, za konačnih 2:0 i Zvezdinih ''plus 13'' u odnosu na drugoplasirani Partizan.





Nije mu prvi put da postiže efektne golove, iako igra na poziciji desnog beka, ali ovaj protiv Vojvodine je sigurno jedan od njegova dva najlepša u karijeri.





''Svaki gol u Crvenoj zvezdi mi mnogo znači, a posebno kada su ovako efektni. Nadam se da će ih biti još više. Možda jedan od najlepših u mojom karijeri u crveno-belom dresu, tu je i gol u Kruševcu iz prošle sezone koji je takođe sjajan. Proslavio sam pogodak sa Radonjićem. Video sam da je tu ispred severa, pa sam mu rekao da ću doći do njega ako postignem gol'', izjavio je Gobeljić u razgovoru za klupski sajt.





Milan Rodić je protiv Vojvodine upisao 100. nastup za Zvezdu, Gobeljić je stigao do brojke od 98 nastupa u crveno-belom dresu, pa bi protiv Partizana mogao i on do ''stotke''.





Ali, tu ne želi da se zaustavi, ima još dosta planova sa Crvenom zvezdom, gde želi još dugo da ostane, iako mu na ''Transfermarktu'' vrednost konstantno raste od dolaska na ''Marakanu''.





Pred dolazak u Zvezdu iz Napretka, Gobeljićeva vrednost se na pomenutom sajtu procenjivala na 500.000 evra, a najnovija procena je da sada vredi dva miliona , što je ažurirano u oktobru, pa ako Zvezdin bek ovako nastavi, možda tokom proleća ta vrednost bude i veća, pogotovo što je sada i reprezentativac.

''Skoro tri godine sam u klubu, osećam se predivno, i svakim danom sam sve srećniji. Nadam se da neću stati na tom broju i da ću još dugo biti Zvezdin vojnik. Međutim, bitan mi je i učinak celog tima, jer smo mi pre svega jedna velika porodica.