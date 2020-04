Na današnji dan - ''Grobari'', da li vam je ovo najdraža pobeda nad Zvezdom?

Jedno od najupečatljivijih obeležja Partizanove dominacije na domaćoj sceni devedesetih godina prošlog veka, svakako je i revanš utakmica polufinala Kupa Jugoslavije 1994. godine, protiv ''večitog rivala'', Crvene zvezde.



Beogradski crveno-beli, predvođeni iskusnim stručnjakom i danas veoma popularnim trenerskim ''Bardom'' Milanom Živadinovićem , dobili su prvu utakmicu na Marakani rezultatom 1-0 , a jedini gol u tom susretu postigao je Goran Vasilijević u 45. minutu meča.



Revanš je odigran na današnji dan u Humskoj, a Partizan ga je, posle mnogo uzbuđenja, dobio u samom finišu, rezultatom 3-1 i izborio plasman u finale Kupa.



Zvezdina prednost iz prvog meča anulirana je u 36. minutu revanša, kada je Savo Milošević, posle odličnog centaršuta Branka Brnovića sa desne strane, bio viši u skoku od Miodraga ''Grofa'' Božovića , i udarcem glavom savladao Simeunovića - 1:0.



Ali, crno-beli nikako nisu uspevali da dođu do drugog gola, kojim bi eventualno ''slomili'' rivala. Pomenuti rezultat je dugo ostao na snazi, činilo se da odluka o finalisti neće pasti u regularnih 90 minuta, a onda - šok za navijače Partizana!



Igrao se 76. minut, akcija Crvene zvezde kroz sredinu, a jedan duel na ulasku u kazneni prostor crno-belih sudija Čokanica je okarakterisao kao prekršaj za najstrožu kaznu. Usledili su burni protesti fudbalera Partizana, ali crno-belima to ništa nije vredelo, pošto je Ilija Ivić bio precizan sa bele tačke, za izjednačenje na 1-1!



Tek nešto više od deset minuta nade je ostalo igračima Partizana da postignu čak dva gola, i to bez isključenog Zorana Mirkovića, ali oni su u tome na kraju uspeli!



Trener Ljubiša Tumbaković je sve karte bacio na napad, napadač Dejan Čurović je zamenio defanzivca Miroslava Čermelja, a slavlje ''Grobara'' najavio je Savo Milošević u 85. minutu. Ovoga puta, crno-beli su iznudili jedanaesterac, ali ni Miloševićev gol sa bele tačke nije bio dovoljan Partizanu za plasman u finale.



Zvezda je u međuvremenu ostala bez isključenog Anta Drobnjaka, u poslednjim minutima meča, napadi Partizana nisu prestajali, pritisak pred Zvezdinim golom je postajao sve jači, a neočekivani junak ove uzbudljive utakmice postao je defanzivac Petar Vasiljević, koji je u 90. minutu primio loptu na nekih 25 metara od gola Simeunovića, iskosa sa leve strane, ''raspalio'' je po njoj svom snagom i ona je završila u donjem levom uglu Zvezdinog gola - 3:1, Partizan se plasirao u finale Kupa!



''I danas se naježim kad se setim te utakmice. To mi je svakako najbitniji gol u karijeri, posebno zbog činjenice da smo pobedili i prošli dalje.



Bila je to jako čudna utakmica, kao da se radilo o nekom dobro režiranom filmu. U pojedinim trenucima bila je bukvalno na ivici prekida'', prisetio se Vasiljević ovog nezaboravnog derbija pre par godina u jednom intervjuu ''Novostima''.



Te sezone, crno-beli su osvojili duplu krunu, a kad je Kup u pitanju, u finalu su deklasirali suborički Spartak (3-2 i 6-1).



Partizan : Pandurović, Mirković, Gudelj, Nađ (Tešović), Čermelj (Čurović), Vasiljević, Ćirić, Ćurčić, Bjeković, Brnović, Milošević. Trener: Ljubiša Tumbaković.



Crvena zvezda : Simeunović, Bandović, Stefanović, Vasilijević, Radmanović, Božović, Adžić, Stanković, Drobnjak, Petković, Ivić. Trener: Milan Živadinović.

