Mrkela zadovoljan i da sada bude kraj prelaznog roka

Fudbaleri Crvene zvezde počeli su danas u Beogradu pripreme za predstojeću sezonu. Crveno-beli će se sutra preseliti na Divčibare gde će ostati dve nedelje.





Sportski direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Mitar Mrkela rekao je danas da je primarni cilj crveno-belih u narednoj sezoni osvajanje titule šampiona i dodao da je zadovoljan trenutnim igračkim kadrom.







"Prvenstveno je cilj titula prvaka Srbije, potom želimo da se dobro predstavimo u Evropi i da igramo grupnu fazu evropskih takmičenja. Naravno imamo ambicije i u kupu, tako da od ovih priprema očekujem da odradimo sve ono što je trener Stanković zamislio i da sve to prikažemo u prvenstvu", rekao je Mrkela za Zvezda TV.



Pripreme, zbog situacije sa korona virusom, počinju kasnije od uobičajenog, a Mrkela je naveo da veruje da će igrači ući spremni u prvenstvene duele.



"Dugačka pauza je bila i tokom samog prvenstva kada je prekinuto u martu. Ta dvomesečna pauza je sigurno ostavila traga. Mi smo pokušali da, u onom periodu posle te pauze, već mislimo i na ove pripreme. Dosta toga je odradjeno što je bilo zacrtano. Verujem da su igrači relativno spremni i da će u naredne tri nedelje do početka prvenstva imati mogućnost da dorade stvari koje se od njih očekuju i da potpuno spremni uđu u prvenstvo", rekao je on.



Mrkela je istakao da je zadovoljan do sada uradjenim u prelaznim rokom.



"Ja sam, pre svega, zadovoljan igračkim kadrom koji već imamo. Ti fudbaleri su nam doneli titulu prvaka kao i Ligu šampiona. Svakako da smo sa Spiridonovićem i Kataijem jači i da se sada završi prelazni rok, bio bih zadovoljan", rekao je Mrkela.



On je dodao da će prelazni rok biti duži nego inače i da će sve biti usporenije.



"Što se tiče odlazaka, ali i dolazaka, biće sve usporenije nego što smo navikli ranijih godina zbog cele ove situacije. Pratićemo sve i reagovaćemo u skladu sa tim", naveo je Mrkela.