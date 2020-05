Mrkela svestan, budžeti će biti smanjeni: "Mnoga pitanja su pred nama"

Sport je polako počeo da se vraća, nemačka Bundesliga se već igra, a i domaći šampionat bi trebalo da počne krajem meseca.Fudbaleri Crvene zvezde nalaze se nadomak nove titule, kako na četiri kola do kraja prvenstva imaju 11 bodova prednosti.Sportski direktor kluba Mitar Mrkela govorio je o nastavku sezone, ali i o evropskim kvalifikacijama i narednoj takmičarskoj godini.", izjavio je Mrkela za " Žurnal ".Ipak, prekid sezone i činjenica da makar do jeseni neće biti publike na tribinama, ostaviće posledice, pre svega na finansije klubova.", dodao je sportski direktor srpskog šampiona.Kada će publika na tribine?", zaključio je Mitar Mrkela.Da li bi privremeno rešenje mogli da budu kartonski isečci sa likovima navijana na tribinama, kao što to radi Borusija Menhengladbah? Mrkela je rekao da je to pitanje za poslovnog, a ne sportskog direktora.