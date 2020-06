Mrkela otvorio dušu - O Tediću, prelaznom roku, planovima, promašajima...

Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela gostovao je na TV Arena Sport, u emisiji "Analiza kola", i tom prilikom dotakao se brojnih zanimljivih tema.





O prelaznom roku, odlascima, dolascima, nerealnim željama i igračima koji se provlače kroz medije, kao što je mladi Tedić, ali i mnogo toga.



"Ovaj prelazni rok će biti drugačiji od svih zbog toga što nemam jasnu situaciju kada počinju kvalifikacije i uopšte prelazni rok. Radiće se u skladu sa zemljama koje uzimaju igrače iz Srbije. Te zemlje uglavnom nisu ni počele šampionate. Tek kada shvatimo šta je njihov plan, mi ćemo znati kakav će biti naš prelazni rok. U planu je da se rastereti igrački kadar i da ne bude veći od 25-26 igrača. Razgovarao sam sa Terzićem. U narednom periodu bismo trebali da imamo drugačiji pristup kada je u pitanju struktura igrača. Koliko bi igrača trebalo da su stranci, koliko domaći igrači. Nije još donesena definitivna odluka", rekao je Mrkela gostujući na TV Arena sport, a njegove reči prenosi



On je takođe otkrio kakve ponude je Zvezda imala za određene igrače u finišu prelaznog roka.



"Imali smo konkretne ponude pred kraj preleznog roka za Njegoša Petrovića krajem februara. Imali smo i pre neki dan ponudu za Matea Garsiju. On je fudbaler Zvezde i time što je Zvezda odbila ponuda jasno govori kakav je njegov status u Zvezdi".



"Uvek su interesantni mladi igrači, imaju najveću tržišnu vrednost. Nikolić i Gavrić, najveće interesovanje vlada za njih. Voleo bih da je situacija u našem fudbalu drugačija, ali najveći deo prihoda se ostvaruje prodajom igrača. Mi svake godine moramo da prodajemo najbolje igrače. Takav slučaj je i sa Petrovićem, Gavrićem i Nikolićem", dodao je on.

Za navijače crveno-belih svakako su najazanimljivije teme o potencijalnim pojačanjima, a Mrkela je na neki način "razočarao" kada je u pitanju sjajni Tedić.



"Većina natpisa ne odgovara istini. Brandao? To ime mi ništa ne znači. Tedić? Nije realno! Da se razumemo, Tedić je odličan igrač i voleo bih da ga vidim u Zvezdi, ali on je igrač Mančester Sitija i ta priča je nerealna. Pojačanje se dovode u skladu sa željama trenera i potencijalnim odlascima. Razgovarao sam sa Stankovićem o mogućim pojačanjima. Imamo neku sliku, ali ćemo u narednom periodu znati kako će sve to izgledati. Igrači koji su na skeneru Zvezde su najbolji igrači iz lige. Ti igrači u poslednjoj godini su doneli Zvezdi fantastiče stvari. Tu mislim na Alesku Vukanovića koji je dao gol Jang Bojsu i Partizanu. Tu je i Vulić... Jedan od prioriteta Zvezde jesu igrači iz naše lige", naglasio je Mrkela.





On je takođe priznao da je klub napravio grešku angažovanjem prevelikog broja stranih igrača.



"Doveli smo igrače koji mogu da donesu rezultat i zbog toga smo odlično odradili prelazni rok. Oni su doneli titulu i Ligu šampiona. Međutim, pojedini nisu ostavili utisak kakav smo očekivali, nije lako doći u Zvezdu i ispuniti očekivanja. Od nekih smo tražili previše, kasnije su ušli u krizu. Najveća greška je što smo doveli veliki broj stranaca, jer smo ih imali osam, a samo četvorica su mogla na teren. Tako nisu uspevali da podižu formu i imaju kontinuitet igara", zaključio je Mrkela.