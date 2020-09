Mrkela o žrebu Zvezde, ima i loših stvari?

Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela rekao je danas da nema lakih protivnika u evropskim takmičenjima, ali je istakao da će crveno-beli dati sve od sebe da se plasiraju u grupnu fazu Lige Evropa.



"Uvek sam govorio da kada dobijete šampiona neke države, to ne može da bude lako. Ko god da prođe u duelu Ararata i Celja je težak protivnik. Moglo je da bude i gore da smo izvukli Seltik ili Ludogorec, ali u svakom slučaju, naš cilj je da prođemo, da se kvalifikujemo u Ligu Evrope i učinićemo sve da se to desi", rekao je Mrkela za sajt kluba.



Crvena zvezda će 1. oktobra gostovati boljem iz meča Ararat - Celje, u okviru plej-ofa za Ligu Evrope, odlučeno je danas žrebom.



Zvezda će i treći put zaredom u kvalifikacijama za evropska takmičenja biti gost.



"To je loša stvar. Treći put smo gosti, nemamo mogućnost da igramo na našem stadionu gde smo najbolji. Ipak, ponavljam, cilj je da prođemo u Ligu Evrope. Gde god da se igra, pokušaćemo da ostvarimo to", rekao je Mrkela.



Utakmice plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evropa igraju se 1. oktobra.