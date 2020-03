Može li Voša do trećeg uzastopnog trijumfa?

Fudbaler Vojvodine Miljan Vukadinović rekao je danas da je cilj njegove ekipe u predstojećem meču protiv Mladosti pobeda i istakao da optimizam zasniva na jako pozitivnoj atmosferi u timu.



"Lično, očekujem vrlo zanimljivu utakmicu protiv Mladosti, pošto su i oni, baš kao i mi, u nekoj serijici pobeda i pritom se bore za plej-of. Iako ništa unapred ne mogu da obećam, naš cilj je svakako pobeda, a optimizam po tom pitanju zasnivam na jako, jako pozitivnoj atmosferi i hemiji koja postoji unutar naše ekipe", rekao je Vukadinović, prenosi klub.



U 25. kolu Super lige Srbije, fudbaleri Vojvodine sutra dočekuju ekipu Mladosti iz Lučana.



Posle dve uzastopne pobede protiv Radničkog i Voždovca, navijači novosadskog tima se nadaju da bi crveno-beli protiv tima iz Lučana mogli da dodju do trećeg trijumfa zaredom.



"Imamo naš cilj ka kojem sigurno koračamo, ali na tom putu ne sme biti potcenjivanja nijednog protivnika, a pogotovo ne Mladosti, koja je nedavno na svom terenu pobedila Čukarički. Oni će sigurno biti vrlo motivisani i borbeni na našem stadionu, ali s druge strane, mi imamo kvalitet i siguran sam da ćemo ga pokazati", rekao je Vukadinović.



Svoj učinak na prethodnim utakmicama nije želeo da stavlja u prvi plan, već je jedino istakao dobru igru čitave ekipe.



On je naveo da mu je gol protiv Radničkog izuzetno drag pošto je to bio njegov prvenac u dresu Vojvodine.



"Sigurno ću ga pamtiti čitavog života. Takodje, rezultat je u tom trenutku bio 1:0, pa iako Radnički nije imao neke velike šanse, taj pogodak nas je smirio i omogućio nam da meč mirno privedemo kraju... Protiv Voždovca sam imao gol i asistenciju, ali ponavljam - do pobede ne bismo došli da čitava ekipa nije odigrala dobro. Mi utakmice ne dobijamo individualnim potezima, već isključivo dobrom timskom igrom", istakao je on.



Utakmica Vojvodina - Mladost igra se sutra od 14.00 na "Karađorđu".