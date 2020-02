Motivacija za Sadika i Sumu - Leonardo i Đurđević!

Navijači Partizana i dalje pamte tu nestvarnu sezonu 2016/17, kada su Uroš Đurđević i Leonardo zajedno postigli čak 54 pogotka i vodili crno-bele do poslednje duple krune.



Sada, njihove uloge zamenili su Sejduba Suma i Umar Sadik, koji su udarni tandem ekipe Sava Miloševića i ovog proleća imaće dodatni motiv, da zajedno postignu još 25 pogodaka i tako sustignu Leonarda i Đurđevića.



Sadik je do sada postigao 16 pogodaka u svim takmičenjima, Suma 13, i sa ukupno 29 nalaze se na dobrom putu da uđu u istoriju i postave novi rekord.



Ako uzmemo u obzir da Partizan igra veoma napadački, da stvara mnogo prilika, ako budu raspoloženi, golovi će biti sigurica.



Treba uzeti u obzir da crno-bele očekuje sigurno još 17 prvenstvenih mečeva i još potencijalna četiri u Kupu Srbije, tako da to neće biti neizvodljivo.



Prvi rival Partizana danas je Radnik, utakmica se igra u Humskoj od 16.00, i lepa je prilika da Sadik i Suma nastave svoje sezone iz snova.