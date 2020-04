Mislili ste da je Zvezdu protiv Milana eliminisala magla? Niste u pravu, istina otkrivena, devojke na jednoj, latinske varalice na drugoj strani!

Većina vas se ne seća utakmice Crvene zvezde i Milana, ali je taj meč iz 1988. godine prepričavan milion puta, čak i ovde na portalu.



Crvena zvezda je odigrala 1:1 u Milanu, čekao se revanš u Beogradu. Šta se dešavalo tamo? O tome je govorio prvi čovek Milana u to vreme Paolo Taveđa.



"U Milanu smo igrali 1:1 i čekao nas je revanš u Beogradu protiv igrača koji su bili fenomeni u to doba. Na mitskom stadionu Marakana gde je vođa navijača bio izvesni Arkan. Na put u Jugoslaviju smo poveli čak i Gulita iako nije mogao da igra jer su ga bolele prepone. Gledajući Milan u toj beogradskoj magli, mislio sam u sebi da ne možemo pobediti tu utakmicu, pa taman da nam dozvole da igramo i rukama, a oni samo nogama. Jednostavno, to su one utakmice kada vidite da ne možete ništa da uradite", počeo je Taveđa priču za italijanske medije.



Poluvreme je završeno 0:0, a onda je Zvezda postigla gol za opštu radost na tribinama, strelac je bio Savićević.



"Na poluvremenu, pri rezultatu 0:0 smo otišli u svlačionicu. Magla je već padala, ali se videlo. Kada smo izašli iz svlačionica na drugo poluvreme, nismo mogli da vidimo ništa na dva mestra udaljenosti. Sa klupe uopšte nismo videli utakmicu. Posle pet minuta igre smo čuli urlike sa tribina i shvatili da je Crvena zvezda povela. Ramaćoni (bivši Milanov tim menadžer mi je rekao da uložim protest kod sudije jer ne postoje regularni uslovi za igru. Ušao sam i prošetao do pomočnog sudije. Pitao sam da li vidi bilo šta? Samo mi je odgovorio da sednem nazad na klupu. Ali, s obzirom da me niko u toj magli nije video, nastavio sam da hodam za linijskim sudijom poput senke i da mu dišem za vrat. U jednom trenutku smo čuli tri zvižduka glavnog sudije Dietar Paulija. Znali smo da se meč prekida", rekao je Taveđa.









Objasnio je i šta se posle poslednjeg zvižduka te večeri dešavalo.



"Sudija Diter Pauli je prekinuo utakmicu i rekao mi da čekamo 45 minuta da vidimo da li će se magla razići. Otišao sam u svlačionicu, zapalio cigaretu i video četiri-pet mojih igrača da se tuširaju. Oni nisu znali da je utakmica samo privremeno prekinuta. Morao sam da reagujem očajnički, otrčao sam do sudije i rekao mu da ga nisam razumeo, da je moj engleski loš, da mi je karijera uništena... Otvorio je prozor, pogledao napolje i rekao mi: 'U redu, igramo sutra", kaže Taveđa.



Prekid je usledio pri vođstvu Crvene zvezde od 1:0 u tom meču, a ono što se desilo te večeri će promeniti Zvezdinu sudbinu.



"Nisam mogao da zaspim te večeri, pa sam pitao recepcionara da mi preporuči najbolji noćni klub u Beogradu. Pozvao sam taksi i otišao tamo zajedno sa tadašnjim portparolom Gvidom Susinijem. Bilo nam je rečeno da će i sudija biti tamo... I zaista, pola sata kasnije ispred kluba je stigao beli mercedes iz kog su izašli Pauli, njegov pomoćnik, nekoliko devojaka i direktori Crvene zvezde. Sudija me je video i razmenili smo pogled koji govori 'znam šta radiš i ti znaš da sam te video'. Nisam ništa rekao".



Očigledno je kako je čelnik Milana uticao na sudiju. Nije to sve, bilo je malverzacija u penal seriji. Meč je završen 1:1, pristupilo se izvođenju penala, a Milan je prošao dalje.



"Peti penal je trebalo da šutira mladi Masimilijano Ćepelini koji je u produžecima zamenio Manarija. Tako je bilo zapisano na ceduljici sa izvođačima. Trener Saki je odredio momka da izvede potencijalno poslednji penal, a on nije smeo da kaže da nema hrabrosti za to. I tako se u petoj seriji, pri vođstvu 4:3 za nas, nonšalantno pojavio Rajkard da šutira peti penal iako je Ćepelini bio zapisan kao izvođač. Sudija Pauli je znao, ali nije smeo da kaže... Rajkard je pogodio, mi smo prošli, a u Zvezdi nisu bili svesni da je penal šutirao pogrešan čovek. Posle meča sam otrčao kod Frenkija i pitao ga otkud se on pojavio u petoj seriji. Odgovorio mi je: ’Isprva nisam hteo. Ali onda sam shvatio da bi Ćepeliniju bila završena karijera da je promašio taj penal’. Bila su to dva nezaboravna dana u Beogradu", priznaje bivši funkcioner Milana.



Neverovatna ispovest, 32 godine kasnije...