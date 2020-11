''Misle da ću da pustim Zvezdu?! Pa, to nije normalno...''

Vojvodina će u nedelju dočekati Zvezdu u 15. kolu Super lige Srbije.





"Čeka nas teška utakmica. Možemo da pobedimo ako budemo koncentrisani. Motivacija ne manjka mojim igračima. Ovo je derbi. Kada se igra derbi motivacija nije potreba.







To su utakmice gde se prave heroji. Mojim igračima treba veći motiv kada igraju na papiru manje utakmice", rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.



Lalatović je osvedočeni zvezdaš i nekadašnji igrač i trener tog kluba.



"Osećam se kao i pred svaku drugu utakmicu. Ljudi misle, šta, da hoću da pustim Crvenu zvezdu? To nije normalno. Želim da pobedim Zvezdu kao i svaki drugi klub", kazao je Lalatović.



On je pohvalno govorio o predstojećem rivalu.



"Zvezda ima mnogo kvalitetnih igrača. Svaki tim ima mane. Ima ih Real, Barselona i Crvena zvezda. Znamo njihove mane i pokušaćemo da ostvarimo povoljan rezultat", naveo je Lalatović.

Dodao je da Zvezdu nije lako pobediti.



"Zvezda je učesnik dva puta Lige šampiona, sada igra Ligu Evropa. Zvezda ima sjajne rezultate. Nije je lako pobediti. Organizovan klub, imaju ogroman budžet, najveći u Super ligi, najskuplje igrače, najveći fond kvalitetnih igrača. Teško joj se suprostaviti, a mi ćemo pokušati što bolje moguće i da probamo da napravimo povoljan rezultat", istakao je trener Vojvodine.

Lalatović je rekao da se Vojvodina neće prilagodjavati Crvenoj zvezdi.



Utakmica između Vojvodine i Crvene zvezde igraće se u nedelju od 17.30 na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu.