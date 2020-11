Mirisalo na senzaciju, završilo se kanonadom Crvene zvezde!

Poslednji učesnik osmine finala Kupa Srbije je Crvena zvezda koja je uspela da savlada Zlatibor sa 4:2 (0:1).



Opsada gola Zlatibora od starta utakmice.



Počelo je velikom šansom za Spiridonovića koji je prebacio gol iz veoma izgledne situacije, a potom je Falćineli šutirao nakon čega je Đokić igrao rukom, situacija za dublju analizu, moguće da je Zvezda oštećena za penal.



Falćineli je igrao dobro u prvom poluvremenu i falio je samo gol, pogodio je prečku u 21. minutu, posle toga ponovo šutirao glavom, ali pored gola.



Boaći je takođe imao svoje šanse, ali Zvezda nije uspevala da stigne do mreže koju je čuvao Čubraković.



I onda šok na "Marakani", Vasilije Janjić je dočekao centaršut sa leve strane koji je uputio Petronijević, iz prve šutirao i pogodio gol za 0:1.



Ričmond Boaći je imao veliku šansu do kraja prvog poluvremena, ali je lopta pogodila samo stub koji drži mrežu, ostalo je 0:1.



Početkom drugog poluvremena velika šansa i gol za Zlatibor, gosti su duplirali prednost. Uroš Miloradović je fantastično postigao novi gol nakon centaršuta Janjića koji je bio strelac prvog gola.



Veljko Nikolić je najviše pretio u drugom poluvremenu, falio je i završni pas Crvenoj zvezdi u tim trenucima, odbrana Zlatibora je izlazila na kraj sa napadačima beogradskog tima.



Imao je i slobodan udarac koji je odbranio Čubraković, a onda Zvezdin "blickrig" i izjednačenje.



Od trenutka kada je Njeguš odlučio da igra bez klasičnog napadača, Zlatibor nije izlazio iz svog kaznenog prostora, a gol smo videli u 71. minutu utakmice.



Crvena zvezda je smanjila preko Ivanića koji je pogodio po zemlji, veoma dobro je ciljao i pogodio.



Samo dva minuta kasnije izjednačenje, Milunović koji je ušao u igru je centrirao, Vukanović je bio u petercu, lopta ga je pogodila i otišla u mrežu za 2:2.









Šanse su se ređale, a onda totalni preokret u 84. minutu u režiji Pankova. Zlatibor je popustio u potpunosti, opet je Milunović asistent, Pankov je dočekao loptu na metar od gola protivnika i petom je poslao u mrežu za pobedu svog tima, ispostaviće se na kraju.



Nije to bilo sve, Zvezda je stigla do još jednog gola, Andrija Radulović je uspeo da postigne gol na sebi svojstven način, levicom sa 20-ak metara, Čubraković ni ovoga puta nije mogao ništa. Igrao se 86. minut utakmice.



Dakle, Zvezda je poslednji učesnik osmine finala Kupa Srbije, gosti su do 71. minuta imali dva gola prednosti, ali su u narednih 15 minuta primili četiri gola.