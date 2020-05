Miloševićev tim-bilding, fudbaleri Partizana u dvorcu! Stigle i sjajne vesti za "grobare"!

View this post on Instagram

Tim bilding u ‘Kaštelu Ečka’ Uz sve propisane mere zaštite, maske, dezinfekciona sredstva i sl. fudbaleri #FKPartizan su u petak posle prvog treninga otišli na zajednički ručak van Beograda, tokom već standardnog tim bildinga. Podeljeni u dva autobusa, kako bismo ispoštovali i mere socijalne distance u zatvorenom prostoru, fudbaleri Partizana su posle 45. minutne vožnje, svega 7 km od Zrenjanina i 60 km od Beograda, stigli u predivni ‘Kaštel Ečka’, dvorac građen u engleskom stilu, u periodu od 1816. do 1820. godine. Uz divne domaćine u još lepšem ambijentu ‘’Kaštel dvorca’’ prvotimci Partizana su uz stručni štab proveli predivno popodne pre sutrašnje trening utakmice na stadionu Partizana koju možete uživo pratiti od 11časova na našem Jutjub kanalu. Više na partizan.rs