Milošević uporan, Partizan dobija najtežeg rivala?

Savo Milošević se oglasio i u razgovoru sa Biljanom Obradović, neposredno posle pobede nad Javorom od 4:0. Posle komentara koji je dao za TV Arena Sport , trener Partizanase oglasio i u razgovoru sa Biljanom Obradović, neposredno posle pobede nad Javorom od 4:0.





''Moram da budem zadovoljan, jer kada ekipa ima pravi pristup od prvog do poslednjeg minuta, onda to izgleda ovako. U velikoj meri je bilo dobro i ofanzivno i defanzivno, bitno je da nismo primili gol, da povratimo samopouzdanje.



Zato mi je još draže, tu sam imao najveći strah, ne zbog nepoverenja u igrače, ali bilo je to dosta dobro s obzirom da su prvi put igrali zajedno u ovom sastavu u zvaničnoj utakmici. Uz određene problemčiće, bilo je to dobro. Bilo je više dobrih stvari, nego loših. Pobedi se u zube ne gleda'', objasnio je Milošević.











''Ako su Rumuni najteži od ove tri ekipe, onda dobijamo Rumune'', ponovio je Milošević ono što je i par minuta ranije rekao za TV Arena Sport.

-