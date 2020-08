Milošević otvorio dušu - Problemi unutar ekipe su ga šokirali, ali ni to nije sve!

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da je razmišljao o tome da podnese ostavku, da je posle poraza u Novom Pazaru ostao zatečen i priznao da ima problema unutar ekipe koje je tek sad video.



Partizan je loše počeo novu sezonu u Super lige Srbije, teško je pobedio Napredak u Kruševcu, a potom je izgubio u Novom Pazaru.



Ranije je Milošević posle lošijih partija svoje ekipe preuzimao odgovornost na sebe, ali to se nije dogodilo posle utakmice u Novom Pazaru.



"Nisam našao nijedan razlog zbog kojeg bih mogao da odbranim ekipu", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.



Milošević je posle utakmice u Pazaru izjavio i da je počeo da sumnja u samog sebe, pa je novinare zanimalo kako se sada oseća, da li su sumnje nestale, da li se vratio optimizam.



"Nisam osetio samo razočarenje nego, i poniženje. Ovo nije incident, ovo je nešto što nam se ponavljalo konstantno prošle godine. Cela moja priča kroz ove pripreme je bila da izbegnemo ovakve stvari. Radili smo mnogo na tome da upravo te stvari u takozvanim malim utakmicama radimo bolje nego prošle godine. Kada se desi ovakva utakmica, u kojoj vidite da je sve što ste pričali uzaludno, naravno da počnete da sumnjate. Ja počinjem uvek od sebe, naravno, jer je to dužnost i obaveza", rekao je Milošević.



On je naveo da je u poslednjih nekoliko dana bilo dosta razgovora, što individualno, grupno, što sa rukovodstvom kluba.



"Ako uspemo da povratimo barem energiju i trku koju nismo imali... Obim naše trke u prve dve utakmice je bio mizeran i poražavajući i to govori u prilog tome da momci iz nekog razloga nisu hteli", rekao je Milošević.



"Ja te razloge nisam imao u glavi i ostao sam zatečen, moram da priznam. Način na koji smo prošli pripreme me je uverio da smo spremni na ono što nas čeka, ali je ova utakmica pokazala da nismo i da postoji niz problema unutar ekipe koje sam tek sad video i koji su se preslikali na utakmicu", dodao je on.



Milošević je naveo da su crno-beli ponovo "stavili sebi mač iznad glave".



"U takvim okolnostima će biti teško ispravljati greške i preživljavati, ali su igrači u odredjenoj meri pokazali energiju da probaju da popravljaju stvari, pa ćemo od toga početi", rekao je Milošević.







On je ponovio da je bio iznenadjen partijom svoje ekipe u Novom Pazaru.



"Ja sam neko ko ima mnogo iskustva sa terena, odigrao sam stotine loših utakmica, ali ovo što smo mi uradili u Pazaru su vanfudbalske stvari kojima ja nikad nisam želeo da se bavim i kada vam se dese vanfudbalske stvari, fudbalske teško odnose pobedu", rekao je Milošević.



"Bio sam i spreman sam da trpim i podnosim udarce, ali morate da imate svrhu toga, morate da vidite neki krajnji cilj i neki povratni rezultat toga što trpite. Ako nema povratne informacije, a to sam video u Novom Pazaru, onda se ja zapitam zašto trpim udarce, koja je svrha i cilj toga", dodao je.



Na pitanje da li je tačno da je razmišljao da napusti klupu Partizana, Milošević je kratko odgovorio: "Da".



Upitan zašto je ipak ostao, on je naveo da je "suviše rano da se odustaje".



"Nisam neko ko odustaje, nisam neko ko ide linijom manjeg otpora i nisam neko ko će zbog jedne utakmice prestati da se bori. To su osnovni razlozi što sam odlučio da nastavim da se borim pa ćemo videti da li to ima smisla ili ćemo biti pregaženi", rekao je Milošević.



Partizan sutra dočekuje Javor u utakmici trećeg kola Super lige Srbije.



"Ta utakmica u Pazaru i u dobroj meri utakmica u Kruševcu su pokazatelj kako ne treba. Sve što smo uradili u te dve utakmice, treba samo kontra od toga i onda možemo da se nadamo dobrom rezultatu", rekao je Milošević.









Niz pobeda Partizana protiv Javora u ovom trenutku ne znači ništa, jasan je Milošević.



"Javor je kvalitetnija ekipa od Pazara, a videli ste kako smo prošli u Pazaru. Ta statistika u ovoj situaciji apsolutno ništa ne znači", rekao je on.



Utakmica Partizan - Javor igra se sutra od 20.30 u Humskoj.