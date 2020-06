Milošević najavio velike promene u Subotici, konačno - Suma!

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da njegova ekipa želi dobru igru i pobedu protiv Spartaka kako bi praktično obezbedila drugo mesto na tabeli i koncentrisala se na završnicu Kupa Srbije., rekao je Milošević na konferenciji za novinare.Fudbaleri Partizana igraju u subotu od 16.30 u Subotici protiv Spartaka, u 28. kolu Superlige Srbije. "Crno-beli" su drugi na tabeli sa pet bodova više od trećeplasirane Vojvodine, dok je Spartak sedmi sa 40 bodova.Govoreći o svojoj ekipi, Milošević je rekao da je važno što su posle prve dve utakmice od nastavka takmičenja svi igrači u dobrom stanju i najavio da će Sejduba Suma sigurno igrati u Subotici.Upitan o predstojećoj utakmici, Milošević je rekao da njegovi igrači treba da budu oprezni., naveo je on.dodao je trener crno-belih.Milošević je najavio da će ekipa igrati u promenjenom sastavu i da će posle današnjeg treninga doneti odluku., naveo je on.Posle utakmice u Kupu u Surdulici Milošević je rekao da neki igrači "troše kredit" pomenuvši Sadika, a upitan da to prokomentariše on je rekao da stalno razgovara sa igračima i da više neće o tome pričati., dodao je.Upitan o Bojanu Ostojiću koji nije igrao otkako se nastavilo takmičenje, Milošević je rekao da se ne radi ni o povredi a ni o promeni statusa i da na njega maksimalno računa., naveo je Milošević.Upitan da li će u subotu igrati nekadašnji fudbaler Spartaka Djordje Ivanović, trener je rekao da on nije putovao u Surdulicu jer ima problema sa povredom 10, 15 dana, ali da je juče trenirao., dodao je Milošević.Upitan o Takumi Asanu, koji je rekao da se adaptirao na klub i zemlju, Milošević je rekao da je prezadovoljan zalaganjem japanskog fudbalera., rekao je on.Asano je u sredu postigao dva gola u pobedi Partizana 2:1 protiv Radnika u Surdulici u četvrtfinalu Kupa Srbije., naveo je Milošević.