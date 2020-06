Milošević: "KATASTROFA!"

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević je prilično razočaran odlukom UEFA da se igra samo po jedna utakmica u kvalifikacijama za Ligu Evrope.



U Ligi šampiona je nešto drugačija situacija, igraće se po jedna utakmica do plej-ofa, kada se prelazi na standardni format.



Trener Partizana smatra da je njegov tim žestoko pogođen tom odlukom UEFA i da je, ukupno gledano, na gubitku.



"Otkako sam došao u klub, dešavaju se neke sve gore i gore stvari po Partizan. S obzirom na to da smo konačno uspeli da zadržimo ekipu na okupu, odluka da se igra samo jedna utakmica u kvalifikacijama i to da će se domaćinstvo određivati žrebom je katastrofa po nas. To nam nikako ne odgovara. Razumem da su ljudi iz UEFA tražili neko najprihvatljivije rešenje u ovoj situaciji, ali za Partizan ovo je katastrofa", tvrdi Milošević.



Sada će sve stati u 90 minuta i eventualne produžetke i penale, što je jako loše za timove koji su povlašćeni, među kojima je i Partizan o čemu ćemo vam uskoro pisati.