Milošević: "Ako postoji trener na svetu koji ovo može da podigne, onda je to Sale"

Dosadašnji trener Partizana Savo Milošević izjavio je danas da iskustvo koje je stekao tokom godinu i po dana na tom mestu "nema cenu".







"Iskustvo koje sam prošao ovih godinu i po dana u Partizanu je neverovatno, nema cenu i takvo iskustvo obično ljudi plaćaju, dok sam ja imao privilegiju da sam bio plaćen za to. Stoga sam zahvalan rukovodstvu kluba, što sam bio u prilici da radim u ovim teškim vremenima, jer se tad najviše uči", naveo je Milošević u izjavi objavljenoj na zvaničnom sajtu kluba.



Savo Milošević je napustio mesto trenera Partizana, dva dana posle poraza od Vojvodine, drugog crno-belih u sezoni, na utakmici u kojoj je isključen zbog toga što sudiju gadjao flašicom.



"Poslednja utakmica protiv ekipe Vojvodine i moja reakcija na odluku sudije je nešto čega se stidim i kajem i ujedno je još jedan razlog zašto sam prelomio da više nisam u stanju da nastavim da radim u Partizanu, jer to nije način na koji treba da se ponaša trener trofejnog kluba i nije moj manir. Zbog toga se stidim i kajem i ujedno izvinjavam svima u fudbalskoj Srbiji, jer mi pre svega treba da budemo pozitivan primer deci i svima drugima", kazao je Milošević.



On je naveo da smatra da ne može više da izvuče iz ekipe.



"Smatram da ne mogu da izvučem od ove ekipe više od onoga što smo do sada uradili. Stoga, mislim da je maksimalno korektno prema svima, klubu, navijačima, zaposlenima, odnosno prema samoj ekipi da se sklonim. Ovo nije odluka koja je doneta preko noći iz revolta, već koja je u meni postojala i trajala mesec dana. Znate da nikad nisam tražio opravdanje i krivca u drugima, uvek sam polazio od sebe, tako da kada sam shvatio da se ne možemo boriti za ciljeve koje sam ja zacrtao na početku sezone, najpoštenije je bilo da preuzmem odgovornost i krivicu na sebe i da odem", naveo je Milošević.







Poželeo je sve najbolje Partizanu i novom treneru Aleksandru Stanojeviću.



"Ponovo prelazim u najveće navijače ovog kluba, što sam uvek bio, i siguran sam da će fudbalski klub ovo preživeti, jer je preživeo već mnogo toga, da ne nabrajam... Preživeo je dosta muka u prethodnim godinama, preživeće sve. Želim mu sve najbolje i sve što mogu da učinim i pomognem mom klubu, stojim mu na raspolaganju. Novom treneru Partizana želim sve najbolje. Mi smo prijatelji od 16. godine i ako postoji trener u Evropi i svetu koji moźe ovo da podigne i ovo preživi sa ekipom, onda je to Aleksandar Stanojević", rekao je Milošević.



Milošević je zahvalio rukovodstvu Partizana na ukazanoj prilici i, kako je naveo, više nego korektnoj, prijateljskoj i poslovnoj saradnji od prvog do poslednjeg dana.



"Zahvaljujem na svemu što su uradili za mene i na svakoj mogućoj podršci koju sam imao kao šef stručnog štaba", dodao je.



Potom je zahvalio svim zaposlenima u klubu, kao i svim igračima, uz reči da "misli da je dosta dobrih stvari uradjeno u izuzetno teškim okolnostima", a takodje i navijačima "koji su u izuzetno teškim okolnostima trpeli mnogo toga, a uvek bili maksimalna podrška" njemu i ekipi.