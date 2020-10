Milorad Vučelić priključen na respirator, Vazura otkrio u kakvom je stanju!

Predsednik FK Partizan Milorad Vučelić nalazi se u teškom stanju i priključen je na respirator, saznaje portal Nova.rs Isti portal prenosi da je prvi čovek "crveno-belih" zaražen koronavirusom i da je hospitalizovan u VMC Karaburma.Iako se situacija poslednjih dva dana stabilizovala i on je skinut sa kiseonika, iznenada se situacija pogoršala i on je stavljen na respirator. Nakon toga, stanje Vučelića je ponovo stabilizovano, saznaje Telegraf. To je potvrdio i generalni direktor Partizana Miloš Vazura u izjavi za medije., rekao je VazuraVučelić ima 72 godine, a na čelu Partizana se nalazi od 2016. godine otkada je predsednik i Jugoslovenskog sportskog društva Partizan.