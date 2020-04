Milinko Pantić otkrio pravi uzrok smrti Radomira Antića

Ako se za nekog fudbalera može reći kako je bio sudbinski vezan za Radomira Antića, onda je to svakako Milinko Pantić.





U drugoj polovini osamdesetih, Pantić se kao mlad igrač borio za svoje mesto u ekipi Partizana, gde je i skrenuo pažnju na sebe, potom su usledili odlasci u ljubljansku Olimpiju, pa Panionios 1991. godine, a četiri godine kasnije počela je blistava saradnja sa Radomirom Antićem u madridskom Atletiku. Za mnoge neočekivana, ali Antić je oduvek umeo da prepozna kvalitetnog igrača.







Iako je tamo stigao kao potpuno anoniman igrač za špansku javnost, Milinko Pantić se, pod Antićevom dirigentskom palicom vrlo brzo nametnuo kao lider i ''mozak'' ekipe koja je osvojila istorijsku duplu krunu.





Naravno, i Pantiću se posle tužne vesti od pre dva dana ponovo vraćaju uspomene na taj nezaboravni period, kada je na insistiranje Radomira Antića dobio poziv iz Madrida.





''Da nije bilo Radomira Antića ja danas ne bih bio ovde gde se nalazim, ne bih ni bio u prilici da se javim iz Madrida. Radomir je uz Mocu Vukotića, koji me je odveo u Panionios, najznačajniji čovek u mojoj karijeri.







Još od momenta kada me je prvi put gledao u dresu Jedinstva iz Malog Zvornika postali smo nekako sudbinski vezani, jedan bez drugog više nismo mogli. Isprva je hteo da me povede u Saragosu još 1988, ali to tada nije bilo moguće zbog zakonskih regulativa.





Nije to bilo vreme interneta i savremenih tehnologija kao sada, o grčkoj ligi se znalo jako malo. Radomir me dobro poznavao iz Partizana i tačno je znao šta hoće od mene. Opcije su bili Robert Prosinečki, Enco Šifo i Slaviša Jokanović i sve su se izjalovile, pa sam tako ja od nerealne varijante izbio u prvi plan.







Kontakti su postojali neko vreme, a kada je došlo vreme za realizaciju nalazio sam se sa Panioniosom na pripremama u 'Lepenskom viru'', objašnjava Pantić u razgovoru za '' objašnjava Pantić u razgovoru za '' Novosti ''.





Godine, decenije su prolazile od tada, a njihovo prijateljstvo postajalo je sve snažnije, pa je Pantić bio jedan od retkih koji su bili u potpunosti upoznati sa Antićevim zdravstvenim problemima prethodnih nekoliko meseci sa kojima, nažalost, proslavljeni stručnjak nije uspeo da se izbori.





''Svašta sam pročitao, ima tu i mnogo izmišljotina. Prava istina je da je od početka imao problema sa kamenom u žuči, a ne sa pankreasom, koji je na kraju sve iskomplikovao. Odatle su krenuli svi problemi, kasnije se situacija pogoršala i eto, u ponedeljak je stigla najstrašnija vest'', otkrio je Pantić.